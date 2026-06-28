مركز التدريب المهني بحمص.. دورات مجانية وشهادات معتمدة

حمص-سانا

يعد مركز التدريب المهني لقطاع التشييد والبناء بحمص ضمانة حقيقية لتأهيل الشباب، وتمكينهم في عدد من المهن التي يتطلبها سوق العمل.

وأوضح مدير التدريب المهني في مركز حمص سمير سلهب في تصريح لـ سانا، أنه تم إحداث مركز التدريب المهني التابع لوزارة الأشغال العامة والإسكان عام 1974، بهدف إعداد كوادر مهنية مؤهلة بشكل علمي ومهني وأكاديمي للدخول إلى سوق العمل من خلال استخدام أحدث وسائل الإنتاج.

وأضاف سلهب: إنه يتم سنوياً تنفيذ دورتين تدريبيتين مجاناً للشباب من عمر 15 وحتى 35 عاماً مع وجود استثناءات حتى عمر 45 عاماً، حيث يحصل الخريجون بعد أربعة أشهر على شهادة موقعة ومصدقة من الوزارة، وذلك في عدد من مهن قطاع التشييد والبناء، منها التمديدات الكهربائية والصحية والدهان والديكور والحدادة واللحام والألمنيوم والطاقة الشمسية والنجارة.

في السياق، لفت مدرب في ورشة التمديدات الصحية حكيم إلى أنه يتم تدريب الشباب بشكل نظري ومدعوم بتطبيق عملي بعد إعطاء المتدربين المعلومات النظرية الكافية وتمكينهم من أساسيات المهنة وسبل تنفيذ مختلف مراحل العمل، وذلك ضمن ورشات عمل حقيقية بالمركز.

وأعرب المتدرب رضا قنطار عن ارتياحه لاختياره التدريب على مهنة التمديدات الصحية ومياه الشرب، بهدف الحصول على الخبرة الفنية اللازمة والشهادة المهنية.

فيما أشار المتدرب يعقوب محمد صبح حبيجان إلى أنه قدم من الفرقلس شرقي حمص للانضمام للتدريب في المركز لاكتساب الخبرات والمهارات في مهنة الكهرباء والطاقة الشمسية، والحصول على شهادة مهنية تؤهله للدخول في سوق العمل والإنتاج.

ومن مزايا التدريب في المركز بحمص أنه مجاني بالكامل، حيث يصرف للمتدربين بدل نقدي شهرياً مع إمكانية إبرام عقود سنوية مع الخريجين المتميزين، كما يحصل الخريج على شهادة مهنية معترف بها لدخول سوق العمل والمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار.