استمرار أعمال تأهيل مشروع ري حمص–حماة لرفع كفاءة استخدام المياه

حمص-سانا



تنفذ مديرية الموارد المائية في حمص، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، أعمال تأهيل مشروع ري حمص–حماة /قسم حمص/، بهدف تحسين كفاءة إدارة الموارد المائية وتعزيز استدامة استخدام مياه الري بما يدعم العملية الزراعية.

وأوضح مدير الموارد المائية في حمص المهندس محمد الحسين في تصريح لـ سانا أن أعمال التأهيل تشمل إعادة البيتون المتضرر، وتأهيل المنشآت المعدنية الرئيسية والبوابات، وتعزيل الأقنية، وإعادة تأهيل مراكز خدمة المزارعين، مبيناً أن المشروع يروي 13 ألف هكتار في حمص و7 آلاف هكتار في حماة.



وأضاف الحسين: إن المدة الزمنية المتوقعة لإنجاز التأهيل تبلغ ثلاثة أشهر، ما يسهم في إعادة تفعيل الخطة الزراعية والنشاط الزراعي في المشروع، وتمكين المزارعين من استئناف العملية الإنتاجية التي توقفت لفترة، بما ينعكس إيجاباً على وضعهم المعيشي وزيادة إنتاجية وحدة المساحة.

بدوره، أشار المشرف الفني على المشروع المهندس مصطفى الطالب إلى تنفيذ إكساء بيتوني للأقنية في الفرعين 3 و2، مع استمرار العمل في الفرع 1، موضحاً أن المشروع يتضمن تعزيل خمسين ألف متر طولي من الأقنية الترابية، وتأهيل نحو 150 مأخذاً حقلياً، إضافة إلى المنظمات ومنشآت الحماية، بهدف إيصال مياه الري لمستحقيها بأقل نسبة هدر ممكنة.



ويُعد مشروع ري حمص–حماة من المشروعات الحيوية في المنطقة الوسطى، إذ يسهم في تأمين مياه الري لمساحات واسعة من الأراضي الزراعية في محافظتي حمص وحماة، ما يجعله ركيزة أساسية لدعم الإنتاج الزراعي وتحسين كفاءة استثمار الموارد المائية.