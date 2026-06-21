مدير بريد الحسكة: تفعيل المديرية وتوسيع الخدمات ضمن خطة ‌‏للوصول لكل مناطق المحافظة‎ ‎

الحسكة-سانا
أعلنت المؤسسة السورية للبريد عن إعادة تفعيل مديرية بريد الحسكة لتكون أول مؤسسة حكومية خدمية تستأنف أعمالها في المحافظة، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور المؤسسات الحكومية.
وأوضح مدير مديرية البريد في الحسكة، راشد عبد الله الجريان في تصريح له اليوم الأحد أن المديرية باشرت عملها عبر كوادرها الفنية والإدارية بعد استكمال أعمال التأهيل والتجهيز، حيث تم تفعيل خدمة صرف رواتب المتقاعدين، إلى جانب تقديم مجموعة من الخدمات المالية والإلكترونية التي يحتاجها المواطنون بشكل يومي.
وأضاف: إن الخدمات المتاحة حالياً تشمل خدمات “شام كاش” من سحب وإيداع وتسديد فواتير شبكة MTN، إضافة إلى خدمات الحوالات المالية الفورية واستبدال العملات.
وأشار الجريان إلى أن المؤسسة السورية للبريد وضعت خطة عمل لتوسيع نطاق خدماتها خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل افتتاح وتفعيل مكاتب وخدمات بريدية في مناطق مختلفة من محافظة الحسكة، بهدف تسهيل وصول المواطنين وتخفيف أعباء التنقل، مؤكداً أن المديرية تستقبل المراجعين بشكل يومي لإنجاز معاملاتهم ضمن بيئة خدمية منظمة، مع استمرار العمل على توسيع الخدمات وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية.
وكانت المؤسسة السورية للبريد أعلنت في الرابع من آذار الماضي افتتاح مديرية بريد الحسكة، لتكون أول مديرية خدمية تباشر أعمالها في المحافظة.