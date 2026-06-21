مدير بريد الحسكة: تفعيل المديرية وتوسيع الخدمات ضمن خطة ‌‏للوصول لكل مناطق المحافظة‎ ‎

‏الحسكة-سانا‌‌‎ ‎

أعلنت المؤسسة السورية للبريد عن إعادة تفعيل مديرية بريد ‌‏الحسكة لتكون أول مؤسسة حكومية خدمية تستأنف أعمالها في ‌‏المحافظة، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور المؤسسات ‌‏الحكومية‎.‎

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‏وأوضح مدير مديرية البريد في الحسكة، راشد عبد الله الجريان ‏في ‏تصريح له اليوم الأحد أن المديرية باشرت عملها عبر ‏كوادرها ‏الفنية والإدارية بعد استكمال أعمال التأهيل والتجهيز، ‏حيث تم ‏تفعيل خدمة صرف رواتب المتقاعدين، إلى جانب تقديم ‏مجموعة ‏من الخدمات المالية والإلكترونية التي يحتاجها ‏المواطنون بشكل ‏يومي‎.‎

وأضاف: إن الخدمات المتاحة حالياً تشمل خدمات “شام كاش” ‏من ‏سحب وإيداع وتسديد فواتير شبكة‎ MTN، إضافة إلى ‏خدمات ‏الحوالات المالية الفورية واستبدال العملات‎.‎

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‏وأشار الجريان إلى أن المؤسسة السورية للبريد وضعت خطة ‏عمل ‏لتوسيع نطاق خدماتها خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل ‏افتتاح ‏وتفعيل مكاتب وخدمات بريدية في مناطق مختلفة من ‏محافظة ‏الحسكة، بهدف تسهيل وصول المواطنين وتخفيف ‏أعباء التنقل، ‏مؤكداً أن المديرية تستقبل المراجعين بشكل يومي ‏لإنجاز معاملاتهم ‏ضمن بيئة خدمية منظمة، مع استمرار العمل ‏على توسيع الخدمات ‏وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات ‏المرحلة الحالية‎.‎

وكانت المؤسسة السورية للبريد أعلنت في الرابع من آذار ‏الماضي ‏افتتاح مديرية بريد الحسكة، لتكون أول مديرية خدمية ‏تباشر ‏أعمالها في المحافظة‎.‎