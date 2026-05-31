قوة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة الجنوبي وتنصب حاجزاً

القنيطرة-درعا-سانا

توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من آليتين عسكريتين، اليوم الأحد، على الطريق الواصل بين قرية صيدا الجولان ومزرعة البصالي في ريف القنيطرة الجنوبي، ونصبت حاجزاً مؤقتاً، وأجرت عمليات تفتيش للمارة، قبل أن تنسحب من المنطقة.

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً مؤقتاً عند المدخل الشرقي لقرية معرية في منطقة حوض اليرموك غرب محافظة درعا، وعمدت إلى تفتيش المارة والمركبات ووسائط النقل العامة قبل أن تنسحب من الموقع.

وأوضح رئيس بلدية معرية وعابدين موفق محمود لـ سانا، أن أربع آليات عسكرية للاحتلال وعلى متنها نحو 150 جندياً وصلت إلى المنطقة صباح اليوم الأحد، ونصبت حاجزاً بالقرب من مقسم الهاتف عند مدخل القرية من الجهة الشرقية، وقاموا بعمليات تفتيش للمارة والسيارات والسرافيس العابرة، دون ورود معلومات عن تسجيل اعتقالات أو احتجاز أشخاص، قبل أن ينسحبوا لاحقاً.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام ‌‏1974 عبر ‌‏‌‏التوغّل في ‌‏الجنوب السوري، والاعتداء على ‌‏المدنيين ‏من خلال المداهمات ‌‏‌‏والاعتقالات، وتجريف ‌‏الأراضي وإطلاق القذائف‎.‎

وتطالب سوريا باستمرار ‏بخروج قوات الاحتلال من أراضيها، ‏وتشدد على ‌‏أن جميع ‌‏الإجراءات ‏الإسرائيلية في الجنوب ‌‏السوري ‏باطلة ولاغية، ولا ‌‏ترتّب أي أثر قانوني وفقاً ‌‏‌‏للقانون الدولي، داعيةً ‏المجتمع الدولي إلى ‌‏الاضطلاع بمسؤولياته، ‌‏وردع ‏ممارسات ‌‏‌‏الاحتلال وإلزامه بالانسحاب الكامل ‌‏من الجنوب السوري.