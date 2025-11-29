ورشة عمل في السقيلبية بريف حماة لرسم برنامج احتفالي يليق بيوم التحرير

حماة-سانا 

تركزت فعاليات ورشة العمل التي أقامتها مديرية الشؤون السياسية بحماة اليوم بالتعاون مع مديرية منطقة الغاب على استعراض الأفكار والمقترحات المتعلقة بفعاليات الذكرى الأولى للتحرير، وذلك في المركز الثقافي بمدينة السقيلبية.

وأوضح عضو الهيئة السياسة بمدينة حماة نور عبود في تصريح لـ سانا أنه جرى خلال الورشة تبادل الرؤى بين المشاركين لوضع برنامج فعّال ومتكامل يليق بهذه المناسبة الوطنية المهمة، بما يضمن نجاحها والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

بدوره بين مدير منطقة الغاب فايز لطوف أنه تمت مناقشة أهم الفعاليات الثقافية والرياضية والاجتماعية التي يمكن تنظيمها في قرى وبلدات منطقة الغاب خلال شهر كانون الأول المقبل، وخاصة في الـ 8 منه الذي يصادف ذكرى يوم التحرير.

يذكر أن معركة “ردع العدوان” انطلقت في الـ 27 من تشرين الثاني من العام الماضي، وانتهت في الثامن من شهر كانون الأول الماضي بتحرير سوريا من النظام البائد.

