فرق الدفاع المدني تواصل جهودها لإخماد حريق كبير في جبل التركمان شمال اللاذقية

اللاذقية-سانا

تواصل فرق الدفاع المدني التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، إلى جانب فرق الإطفاء التابعة لدائرة الحراج والزراعة، جهودها المضنية للسيطرة على حريق كبير اندلع اليوم في المنطقة الواقعة بين الريحانية والسكّرية بناحية ربيعة في جبل التركمان شمالي محافظة اللاذقية.

وأوضح حسن محمد، قائد عمليات الدفاع المدني باللاذقية، في تصريح لمراسل سانا، أن الفرق تواجه صعوبات كبيرة في التعامل مع الحريق، أبرزها سرعة انتشار النيران، وتضاريس المنطقة شديدة الوعورة، إضافة إلى وجود ألغام وذخائر غير منفجرة تهدد سلامة عناصر الإطفاء.

وأكد محمد أن الجهود متواصلة لمحاصرة الحريق ومنع امتداده إلى مساحات جديدة، مشيراً إلى أن فرق الدفاع المدني تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية في الحراج والزراعة، رغم التحديات الميدانية المعقدة.