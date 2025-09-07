درعا ترفع جاهزيتها لانتخابات مجلس الشعب وسط تأكيدات بالشفافية والتمثيل الحقيقي

IMG 6254 درعا ترفع جاهزيتها لانتخابات مجلس الشعب وسط تأكيدات بالشفافية والتمثيل الحقيقي

درعا-سانا

بحث محافظ درعا أنور طه الزعبي اليوم مع أعضاء لجنة الانتخابات الفرعية لمجلس الشعب واقع التجهيزات والإجراءات المتخذة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية في المحافظة، وذلك في إطار التحضيرات الجارية للاستحقاق الانتخابي المقبل.

IMG 6262 درعا ترفع جاهزيتها لانتخابات مجلس الشعب وسط تأكيدات بالشفافية والتمثيل الحقيقي

وأكد الزعبي خلال الاجتماع ضرورة إنجاز كل التجهيزات الإدارية والفنية واللوجستية في المراكز الانتخابية بوقت مبكر، مشدداً على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتأمين بيئة انتخابية تتيح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري وفق أعلى المعايير.

كما نوّه بالدور الحيوي الذي تضطلع به لجنة الانتخابات الفرعية في متابعة التفاصيل الميدانية، وضمان جاهزية المراكز وتوفير الظروف المناسبة لإنجاح العملية الانتخابية.

IMG 6272 درعا ترفع جاهزيتها لانتخابات مجلس الشعب وسط تأكيدات بالشفافية والتمثيل الحقيقي

من جانبهم، استعرض أعضاء اللجنة أبرز الخطوات المنجزة حتى الآن، مؤكدين استعدادهم الكامل لمتابعة المهام الموكلة إليهم، بما يضمن نجاح الانتخابات في المحافظة.

وتأتي هذه التحضيرات ضمن خطة وطنية تشمل جميع المحافظات السورية، حيث تتولى اللجان الفرعية مهمة اختيار وتشكيل الهيئات الناخبة التي ستنبثق عنها عضوية مجلس الشعب الجديد، في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز المشاركة الشعبية وتكريس مبادئ الديمقراطية.

