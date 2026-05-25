منظومة الإسعاف والطوارئ بحماة ترفع درجة الاستعداد خلال عطلة عيد الأضحى

حماة-سانا

رفعت منظومة الإسعاف والطوارئ في محافظة حماة، درجة الاستعداد القصوى لمعالجة أي حالة طارئة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك وقامت بنشر 16 نقطة إسعافية ضمن المساجد وأماكن التجمعات العامة.

وأوضح مدير المكتب الاعلامي في مديرية صحة حماة محمد مصدّر لـ سانا اليوم الإثنين أن مواقع النقاط الإسعافية موزعة بشكل يغطي كل مناطق المحافظة في حماة المدينة وسلمية ومصياف والسقيلبية وطيبة الإمام وكفرزيتا واللطامنة.

ولفت مصدّر إلى أن هذه الخطوة تأتي حرصاً من المديرية على ضمان سرعة التدخل والاستجابة الفورية لأي حالة طارئة، بما يسهم بتعزيز الأمان الصحي خلال أيام العيد، مشيراً إلى أن كوادر منظومة الإسعاف على جاهزية تامة وعلى مدار الساعة، لخدمة المواطنين وتأمين الرعاية اللازمة بكل مهنية ومسؤولية.

يذكر أن المشافي العامة بحماة وهي حماة الوطني والسقيلبية ومصياف وسلمية والأطفال في حالة استنفار وجاهزية عالية لاستقبال أي حالة طارئة خلال عيد الأضحى المبارك.