قوى الأمن الداخلي تتدخل لفض مشاجرة في مدينة الحراك بريف درعا

درعا-سانا

أصيب أكثر من ستة أشخاص بجروح متفاوتة خلال مشاجرة جماعية في مدينة الحراك بريف درعا الشرقي بين عائلتين، قبل أن تتدخل قوى الأمن الداخلي وتفض المشاجرة.

وأوضح مصدر أمني لـ سانا أن الوحدات المختصة تمكنت من احتواء الموقف، رغم رفض الأهالي مغادرة المكان والعودة إلى منازلهم، حيث تم نقل المصابين إلى المشافي العامة لتلقي العلاج اللازم.

وبيّن المصدر أنه يتم استكمال التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادثة في إطار السعي لحل الخلاف القائم وإعادة الهدوء إلى المنطقة، مع تعزيز الانتشار الأمني لضمان عدم تجدد المشاجرة وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

وحسب شهود عيان فإن سيارة تابعة لقوى الأمن الداخلي صدمت شاباً عن طريق الخطأ أثناء محاولتها فض المشاجرة، ما أدى إلى هجوم بعض المتواجدين على السيارة ورشقها بالحجارة.