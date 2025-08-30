باخرة ثانية تصل مرفأ طرطوس دون المرور بموانئ وسيطة  

3X2A0013 Copy 1

طرطوس-سانا

وصلت إلى مرفأ طرطوس اليوم ثاني باخرة من دون المرور عبر الموانئ الوسيطة في تركيا أو لبنان.

وأكد مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش في تصريح لسانا، أن الباخرة BC Amer رست محملةً بأكثر من 36 ألف طن من الذرة وكسبة فول الصويا الأرجنتينية، والتي تم توريدها عبر الشركة الأمريكية Bunge.

وأوضح علوش أن الباخرة هي الثانية من نوعها التي تدخل مباشرة إلى الموانئ السورية من دون المرور عبر الموانئ الوسيطة في تركيا أو لبنان، ما يمثل انطلاقة جديدة لحركة الاستيراد المباشر إلى سوريا، ويعزز من انسيابية التوريدات، ويؤمن حاجة السوق المحلية من المواد الأساسية.

وأكد علوش مضي الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في خططها، لتوسيع قدرات المرافئ السورية واستقطاب المزيد من الخطوط البحرية العالمية.

