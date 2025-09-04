وزارة الصحة تتسلم شحنة مساعدات طبية من الهلال الأحمر القطري

دمشق-سانا

تسلمت وزارة الصحة اليوم شحنة مساعدات طبية مقدمة من الهلال الأحمر القطري، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتلبية الاحتياجات الطبية وتعزيز القدرات الصحية في سوريا.

مدير المكتب الإعلامي في وزارة الصحة أحمد العبدالله أوضح في تصريح لمراسلة سانا أن شحنة المساعدات تضم مجموعة من المستلزمات والأجهزة الطبية تشمل أجهزة مخبرية، وأسرة عناية مركزة، وأجهزة أشعة، بالإضافة إلى طاولات فحص المرضى وأجهزة العلاج الفيزيائي.

وبين أنه سيتم توزيع هذه المساعدات على المستشفيات والمراكز الصحية، وفقًا للحاجة وأولويات العمل، بهدف دعم القطاع الصحي وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.