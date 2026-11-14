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وزير التربية يبحث في مسقط مع نظيرته العُمانية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

IMG 20261114 161232 802 وزير التربية يبحث في مسقط مع نظيرته العُمانية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات
وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو يلتقي نظيرته العُمانية مديحة بنت أحمد الشيباني -مسقط -14-11-2026 -سانا

مسقط-سانا

بحث وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو مع نظيرته العُمانية مديحة بنت أحمد الشيباني، سبل تعزيز التعاون العربي المشترك، والاستفادة من الخبرات والتجارب المتبادلة في مجال التربية والتعليم، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية الـ28 للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، المنعقدة في العاصمة العُمانية مسقط.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، أن الجانبين اتفقا خلال اللقاء على إعداد مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين التربوي والتعليمي بين البلدين.

IMG 20261114 161235 685 وزير التربية يبحث في مسقط مع نظيرته العُمانية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

وأعربت الوزيرة العُمانية عن تقديرها للجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم السورية في مسار التعافي المبكر للقطاع التعليمي.

وكانت انطلقت أعمال الدورة العادية الـ 28 للمؤتمر العام لمنظمة الألكسو في الـ 12 من الشهر الجاري، في مسقط برئاسة سلطنة عُمان، ‏وبمشاركة رؤساء وفود الدول العربية الأعضاء، والمدير العام للمنظمة محمود ‏ولد أعمر، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.‏
‏ ‏
وتعمل (الألكسو) في نطاق جامعة الدول العربية، ومقرها ‏تونس، وتُعنى أساساً بالنهوض بالثقافة العربية من خلال تطوير مجالات التربية والثقافة والعلوم ‏على المستويين الإقليمي والقومي، والتنسيق المشترك بين الدول العربية الأعضاء.‏

IMG 20261114 161232 943 وزير التربية يبحث في مسقط مع نظيرته العُمانية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات
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