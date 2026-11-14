وزير التربية يبحث في مسقط مع نظيرته العُمانية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

مسقط-سانا

بحث وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو مع نظيرته العُمانية مديحة بنت أحمد الشيباني، سبل تعزيز التعاون العربي المشترك، والاستفادة من الخبرات والتجارب المتبادلة في مجال التربية والتعليم، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية الـ28 للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، المنعقدة في العاصمة العُمانية مسقط.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، أن الجانبين اتفقا خلال اللقاء على إعداد مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين التربوي والتعليمي بين البلدين.

وأعربت الوزيرة العُمانية عن تقديرها للجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم السورية في مسار التعافي المبكر للقطاع التعليمي.

وكانت انطلقت أعمال الدورة العادية الـ 28 للمؤتمر العام لمنظمة الألكسو في الـ 12 من الشهر الجاري، في مسقط برئاسة سلطنة عُمان، ‏وبمشاركة رؤساء وفود الدول العربية الأعضاء، والمدير العام للمنظمة محمود ‏ولد أعمر، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.‏

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وتعمل (الألكسو) في نطاق جامعة الدول العربية، ومقرها ‏تونس، وتُعنى أساساً بالنهوض بالثقافة العربية من خلال تطوير مجالات التربية والثقافة والعلوم ‏على المستويين الإقليمي والقومي، والتنسيق المشترك بين الدول العربية الأعضاء.‏