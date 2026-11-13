سوريا توقّع اتفاقية تعاون مع الألكسو لدعم التعليم وحماية التراث الثقافي

مسقط-سانا



وقّعت اللجنة الوطنية السورية للتربية والثقافة والعلوم اتفاقية تعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية الثامنة والعشرين للمؤتمر العام للمنظمة، المنعقدة في سلطنة عُمان.



وذكرت وزارة التربية والتعليم اليوم الجمعة، أن الاتفاقية تهدف إلى دعم استمرارية التعليم في حالات النزاعات والأزمات والكوارث والطوارئ، وتعزيز الجهود الرامية إلى حماية التراث الثقافي وصونه، إضافة إلى دعم البحث العلمي والابتكار، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية وتطويرها.

تنفيذ برامج ومشاريع وأنشطة مشتركة

تتضمن الاتفاقية تنفيذ برامج ومشاريع وأنشطة مشتركة، بالتنسيق بين إدارات (الألكسو) المعنية واللجنة الوطنية السورية، وفق الآليات المعتمدة لدى المنظمة، بما يسهم في تحقيق أهداف التعاون وضمان استمرارية برامجه.

وكانت أعمال الدورة العادية الـ 28 للمؤتمر العام للمنظمة ‏العربية للتربية والثقافة والعلوم ‌‏(الألكسو) انطلقت أمس الخميس في العاصمة العمانية مسقط، بمشاركة رؤساء وفود الدول العربية الأعضاء، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.‏



وأكد وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة الوطنية السورية للتربية والعلوم والثقافة محمد عبد الرحمن ‏تركو، خلال مشاركته في أعمال الدورة أن التعليم يشكل البوابة الرئيسية للتنمية المستدامة وإعادة الإعمار والركيزة الأساسية للسلم ‏الأهلي، مشدداً على التزام سوريا بتعزيز التعاون العربي في مجالات التربية والعلوم والثقافة.‏