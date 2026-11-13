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سوريا توقّع اتفاقية تعاون مع الألكسو لدعم التعليم وحماية التراث الثقافي

IMG 20261113 192816 077 سوريا توقّع اتفاقية تعاون مع الألكسو لدعم التعليم وحماية التراث الثقافي
جانب من توقيع اللجنة الوطنية السورية للتربية والثقافة والعلوم اتفاق مع منظمة الألكسو-مسقط-11/13/2026-سانا

 مسقط-سانا
 
وقّعت اللجنة الوطنية السورية للتربية والثقافة والعلوم اتفاقية تعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية الثامنة والعشرين للمؤتمر العام للمنظمة، المنعقدة في سلطنة عُمان.
 
وذكرت وزارة التربية والتعليم اليوم الجمعة، أن الاتفاقية تهدف إلى دعم استمرارية التعليم في حالات النزاعات والأزمات والكوارث والطوارئ، وتعزيز الجهود الرامية إلى حماية التراث الثقافي وصونه، إضافة إلى دعم البحث العلمي والابتكار، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية وتطويرها.

تنفيذ برامج ومشاريع وأنشطة مشتركة

IMG 20261113 192813 139 سوريا توقّع اتفاقية تعاون مع الألكسو لدعم التعليم وحماية التراث الثقافي

تتضمن الاتفاقية تنفيذ برامج ومشاريع وأنشطة مشتركة، بالتنسيق بين إدارات (الألكسو) المعنية واللجنة الوطنية السورية، وفق الآليات المعتمدة لدى المنظمة، بما يسهم في تحقيق أهداف التعاون وضمان استمرارية برامجه.

وكانت أعمال الدورة العادية الـ 28 للمؤتمر العام للمنظمة ‏العربية للتربية والثقافة والعلوم ‌‏(الألكسو) انطلقت أمس الخميس في العاصمة العمانية مسقط، بمشاركة رؤساء وفود الدول العربية الأعضاء، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.‏
 
وأكد وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة الوطنية السورية للتربية والعلوم والثقافة محمد عبد الرحمن ‏تركو، خلال مشاركته في أعمال الدورة أن التعليم يشكل البوابة الرئيسية للتنمية المستدامة وإعادة الإعمار والركيزة الأساسية للسلم ‏الأهلي، مشدداً على التزام سوريا بتعزيز التعاون العربي في مجالات التربية والعلوم والثقافة.‏

IMG 20261113 192808 067 سوريا توقّع اتفاقية تعاون مع الألكسو لدعم التعليم وحماية التراث الثقافي
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