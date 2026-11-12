التعليم العالي تسمح بالتقدم لمفاضلة الشواغر دون النظر لوجود قبول جامعي سابق

دمشق-سانا‏

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه يحق لجميع الطلاب السوريين والعرب والأجانب الحاصلين على الشهادة الثانوية ‏خلال أعوام 2011 ولغاية 2026، التقدم لمفاضلة ملء الشواغر في الجامعات الحكومية ‏بغض النظر عما إذا كان لدى الطالب قبول ‏جامعي سابق أم لم يكن لديه.‏

ولفتت الوزارة في إعلان عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أن الأولوية في القبول هي للطلاب من حملة الشهادة الثانوية لدورة ‏عام 2026 أولاً، وفي حال وجود شواغر بعد استكمال قبول جميع المتقدمين من هذه الدورة، سيتم الانتقال لقبول الطلاب من حملة ‏الشهادات الثانوية للأعوام السابقة وفق الشواغر المتاحة والتعليمات النافذة.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت فتح باب التقدم لمفاضلة ملء الشواغر اعتباراً من يوم الأربعاء 11-11-2026 ‏ولغاية يوم الإثنين 16-11-2026، عبر التطبيق الإلكتروني الرسمي.‏