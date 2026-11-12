التعليم العالي تسمح بالتقدم لمفاضلة الشواغر دون النظر لوجود قبول جامعي سابق

دمشق-سانا
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه يحق لجميع الطلاب السوريين والعرب والأجانب الحاصلين على الشهادة الثانوية خلال أعوام 2011 ولغاية 2026، التقدم لمفاضلة ملء الشواغر في الجامعات الحكومية بغض النظر عما إذا كان لدى الطالب قبول جامعي سابق أم لم يكن لديه.
ولفتت الوزارة في إعلان عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أن الأولوية في القبول هي للطلاب من حملة الشهادة الثانوية لدورة عام 2026 أولاً، وفي حال وجود شواغر بعد استكمال قبول جميع المتقدمين من هذه الدورة، سيتم الانتقال لقبول الطلاب من حملة الشهادات الثانوية للأعوام السابقة وفق الشواغر المتاحة والتعليمات النافذة.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت فتح باب التقدم لمفاضلة ملء الشواغر اعتباراً من يوم الأربعاء 11-11-2026 ولغاية يوم الإثنين 16-11-2026، عبر التطبيق الإلكتروني الرسمي.