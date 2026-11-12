الوطنية للعلوم الدفاعية: فتح مفاضلة ملء الشواغر للناجحين باختبارات القبول

دمشق-سانا
أكدت الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية أن التقدم إلى مفاضلة ملء الشواغر للعام الدراسي 2026-2027 متاح للطلاب الذين لم يُقبلوا فيها ضمن المفاضلة العامة، شريطة أن يكون الطالب قد اجتاز بنجاح امتحانات القبول التي أجرتها الجامعة سابقاً.
وأوضحت الجامعة عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أن عملية التقديم متاحة عبر رابط المفاضلة الأساسي المعتمد، وتستمر لغاية يوم الاثنين الموافق 16/11/2026.
وتتكون الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية، وفق المرسوم الناظم لعملها، من الأكاديمية العسكرية العليا التي تضم كلية الدفاع الوطني، وكلية الحرب العليا، وكلية القيادة والأركان، إضافة إلى الكليات والمعاهد التابعة لها، وهي الكلية الحربية الجوية، والكلية الحربية البحرية، والكلية الحربية البرية، وكلية العلوم الإنسانية والإدارية، والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، والمعاهد التقانية العسكرية.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتحت يوم أمس الأربعاء، باب التقدم لمفاضلة ملء الشواغر للطلاب ولجميع أنواع القبولات للعام الدراسي 2026-2027، وذلك حتى يوم الإثنين 16/11/2026.