الوطنية للعلوم الدفاعية: فتح مفاضلة ملء الشواغر للناجحين باختبارات القبول

دمشق-سانا

أكدت الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية أن التقدم إلى مفاضلة ملء الشواغر للعام الدراسي 2026-2027 متاح للطلاب الذين ‏لم يُقبلوا فيها ضمن المفاضلة العامة، شريطة أن يكون الطالب قد اجتاز بنجاح امتحانات القبول التي أجرتها الجامعة سابقاً.‏

وأوضحت الجامعة عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أن عملية التقديم متاحة عبر رابط المفاضلة الأساسي المعتمد، ‏وتستمر لغاية يوم الاثنين الموافق 16/11/2026.‏

وتتكون الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية، وفق المرسوم الناظم لعملها، من الأكاديمية العسكرية العليا التي تضم كلية الدفاع ‏الوطني، وكلية الحرب العليا، وكلية القيادة والأركان، إضافة إلى الكليات والمعاهد التابعة لها، وهي الكلية الحربية الجوية، ‏والكلية الحربية البحرية، والكلية الحربية البرية، وكلية العلوم الإنسانية والإدارية، والمعهد العالي للعلوم التطبيقية ‏والتكنولوجيا، والمعاهد التقانية العسكرية.‏

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتحت يوم أمس الأربعاء، باب التقدم لمفاضلة ملء الشواغر للطلاب ولجميع ‏أنواع القبولات للعام الدراسي 2026-2027، وذلك حتى يوم الإثنين 16/11/2026.‏