معرض هندسي في كلية الهندسة المعمارية بجامعة حلب ضمن فعاليات الأسبوع العلمي الدولي الأول

حلب-سانا

افتتحت جامعة حلب، معرضاً هندسياً في كلية الهندسة المعمارية اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات الأسبوع العلمي الدولي الأول، تضمن مجموعة من المخططات الهندسية والعمرانية، التي تعكس مستوى المهارات العلمية والتطبيقية لطلبة الكلية.

وأوضح رئيس الهيئة الطلابية في كلية الهندسة المعمارية مصطفى حلاق، لمراسل سانا، أن عرض المشاريع الطلابية المتميزة بالتزامن مع حضور أكاديميين وخبراء من خارج البلاد ضمن فعاليات الأسبوع العلمي الدولي، يسهم في تبادل الخبرات، لافتاً إلى أن عدداً من الجهات الداعمة أبدى اهتمامه بالمشاريع المعروضة واستعداده لتقديم منح وفرص للطلاب المتميزين.

وأكدت الزائرة نظمية خليل، أن المعرض يتميز بمشاريع معمارية تظهر حجم الجهد المبذول من الطلبة، فيما أوضح الطالب محمد سمان، من السنة الرابعة في كلية الهندسة المعمارية، أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يسهم في تعزيز ثقة الطالب بمشاريعه وأفكاره، ويشجعه على تقديم نماذج تعكس صورة مشرفة عن البلاد.

وأشار الطالب أحمد أشرفي، من السنة الثانية في الكلية، إلى مشاركته من خلال تصميم مجسم للمدينة الجامعية في إدلب، بهدف إثراء الخبرات وتبادل المعرفة، مبيناً أن الفعالية تتيح فرصة مهمة للتواصل بين الشركات والطلاب والاستفادة من خبرات الأساتذة والمهندسين المشاركين.

ويأتي تنظيم هذا المعرض ضمن سلسلة من الأنشطة العلمية والثقافية التي يشهدها الأسبوع العلمي الدولي الأول في جامعة حلب، بهدف دعم البحث العلمي وتعزيز التواصل الأكاديمي وتطوير مهارات الطلبة.