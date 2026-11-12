وزير التربية يشارك في الدورة الـ28 لمؤتمر الألكسو ويؤكد أهمية التعليم في إعادة الإعمار

دمشق-سانا
أكد وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة الوطنية السورية للتربية والعلوم والثقافة محمد عبد الرحمن تركو أن التعليم يشكل البوابة الرئيسية للتنمية المستدامة وإعادة الإعمار والركيزة الأساسية للسلم الأهلي، مشدداً على التزام سوريا بتعزيز التعاون العربي في مجالات التربية والعلوم والثقافة.
وأوضح تركو خلال مشاركته اليوم الخميس في أعمال الدورة العادية الـ28 للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) في العاصمة العمانية مسقط، أن النظام البائد خلّف تحديات كبيرة أمام القطاع التعليمي، بعد تدميره أكثر من 8 آلاف مدرسة، مؤكداً أن الوزارة تعمل بكل طاقتها لضمان وصول التعليم الآمن والجيد إلى كل طفل في مختلف أنحاء سوريا، ومواكبة التطور التربوي بما يكفل حق السوريين في العلم والمعرفة وفاءً لتضحياتهم.
وأشار الوزير إلى أن افتتاح كل مدرسة يفتح آفاقاً لمستقبل واعد أمام الطلاب، مجدداً التزام سوريا بتوسيع مجالات التعاون ضمن منظمة الألكسو في ميادين التربية والعلوم والثقافة والاتصال، ودعم جهودها في صون التراث العربي بشقيه المادي وغير المادي، واستعادة القطع الأثرية المسروقة.
وانطلقت اليوم أعمال الدورة العادية الـ 28 للمؤتمر العام للألكسو في مسقط برئاسة سلطنة عُمان ممثلةً بوزيرة التعليم ورئيسة اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم مديحة بنت أحمد الشيباني وبمشاركة رؤساء وفود الدول العربية الأعضاء، والمدير العام للمنظمة الدكتور محمود ولد أعمر، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وتعمل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) في نطاق جامعة الدول العربية، ومقرها تونس وتُعنى أساساً بالنهوض بالثقافة العربية من خلال تطوير مجالات التربية والثقافة والعلوم على المستويين الإقليمي والقومي، والتنسيق المشترك بين الدول العربية الأعضاء.
وكانت أُنشئت بموجب المادة الثالثة من ميثاق الوحدة الثقافية العربية، وأُعلن رسمياً عن قيامها في القاهرة يوم 25 تموز 1970.