وزير التربية يشارك في الدورة الـ28 لمؤتمر الألكسو ويؤكد أهمية التعليم في إعادة الإعمار

دمشق-سانا‏

أكد وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة الوطنية السورية للتربية والعلوم والثقافة محمد عبد الرحمن ‏تركو أن التعليم يشكل البوابة الرئيسية للتنمية المستدامة وإعادة الإعمار والركيزة الأساسية للسلم ‏الأهلي، مشدداً على التزام سوريا بتعزيز التعاون العربي في مجالات التربية والعلوم والثقافة.‏

وأوضح تركو خلال مشاركته اليوم الخميس في أعمال الدورة العادية الـ28 للمؤتمر العام للمنظمة ‏العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) في العاصمة العمانية مسقط، أن النظام البائد خلّف ‏تحديات كبيرة أمام القطاع التعليمي، بعد تدميره أكثر من 8 آلاف مدرسة، مؤكداً أن الوزارة ‏تعمل بكل طاقتها لضمان وصول التعليم الآمن والجيد إلى كل طفل في مختلف أنحاء سوريا، ‏ومواكبة التطور التربوي بما يكفل حق السوريين في العلم والمعرفة وفاءً لتضحياتهم.‏

وأشار الوزير إلى أن افتتاح كل مدرسة يفتح آفاقاً لمستقبل واعد أمام الطلاب، مجدداً التزام ‏سوريا بتوسيع مجالات التعاون ضمن منظمة الألكسو في ميادين التربية والعلوم والثقافة ‏والاتصال، ودعم جهودها في صون التراث العربي بشقيه المادي وغير المادي، واستعادة القطع ‏الأثرية المسروقة.‏

وانطلقت اليوم أعمال الدورة العادية الـ 28 للمؤتمر العام للألكسو في مسقط برئاسة سلطنة عُمان ‏ممثلةً بوزيرة التعليم ورئيسة اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم مديحة بنت أحمد ‏الشيباني وبمشاركة رؤساء وفود الدول العربية الأعضاء، والمدير العام للمنظمة الدكتور محمود ‏ولد أعمر، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.‏

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وتعمل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) في نطاق جامعة الدول العربية، ومقرها ‏تونس وتُعنى أساساً بالنهوض بالثقافة العربية من خلال تطوير مجالات التربية والثقافة والعلوم ‏على المستويين الإقليمي والقومي، والتنسيق المشترك بين الدول العربية الأعضاء.‏

وكانت أُنشئت بموجب المادة الثالثة من ميثاق الوحدة الثقافية العربية، وأُعلن رسمياً عن قيامها ‏في القاهرة يوم 25 تموز 1970.‏