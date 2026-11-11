“دليل الأنشطة المدرسية الشامل” تعزيز لقيم تقبّل الآخر واحترام الاختلاف لدى الطلبة

دمشق-سانا
يهدف “دليل الأنشطة المدرسية الشامل” الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم في الـ 24 من شهر أيلول الماضي، إلى تعزيز قيم تقبّل الآخر واحترام الاختلاف والتنوع المجتمعي لدى الطلبة، وإلى توفير إطار تربوي موحد، يحول الغرف متعددة الأغراض والمساحات المتاحة في المدارس إلى بيئة تعليمية تفاعلية، تجعل المتعلم محور العملية التعليمية.
وأشار مدير دائرة الإعلام في الوزارة حمزة حورية في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، إلى أنه تم تعميم الدليل تجسيداً لخطة الوزارة الاستراتيجية نحو صياغة المستقبل، وتفعيلاً للقرار الوزاري رقم 943/1876 القاضي بإحداث غرفة أنشطة متطورة ومتعددة الأغراض في كل مدرسة تحت اسم “صالة الأنشطة”.
وثيقة تربوية واجتماعية
بيّن حورية أن إطلاق الدليل جاء ليكون وثيقة تربوية واجتماعية صلبة ترتكز على ثلاثة أركان هي:
·المرونة الشاملة.
·التنوع الثري.
·الانفتاح الواعي على العالم.
ولفت مدير دائرة الإعلام في الوزارة إلى أن أهداف الدليل صيغت برؤية تربوية معمقة، ترتكز في جوهرها على صناعة الوعي القيمي الضامن للسلم الأهلي والمعزز للتنوع المجتمعي، باعتباره مصدر غنى وقوة لا مبعث فرقة.
وأكد حورية أن الدليل يسعى إلى بناء منظومة فكرية سلوكية تؤصل قيم تقبل الآخر واحترام الاختلاف الإنساني.
المؤسسة التعليمية بيئة دامجة
وأشار حورية إلى أن الوزارة تعمل على تحويل “صالات الأنشطة” إلى قاعات تفاعلية حيّة، تتيح للطلبة ممارسات تطبيقية، تعزز مهارات الإنصات والحوار والتفاعل المشترك، بما يُسهم في جعل المؤسسة التعليمية بيئة دامجة، وحاضنة، ونموذجاً مصغراً للمجتمع المتناغم الذي يلتقي فيه الأفراد.
وأضاف أنّ هذا النهج يشكّل ركيزة أساسية في تحصين السلم المجتمعي من منابعه التربوية الأولى، وإعداد أجيال منفتحة وواعية، قادرة على صناعة مستقبلٍ أساسه التعايش البنّاء والابتكار الجماعي.
وأكد حورية أن هذا الإجراء عملية بناء حقيقية، تسهم في تعزيز المرونة النفسية والاجتماعية، وتغرس في الوجدان ثقافة واعية تحترم الإنسان وتصون كرامته، لتثمر هذه التجربة جيلاً صلباً، متوازناً، يمتلك زمام المبادرة لبناء الغد.
ترسيخ الوعي القيمي
وأشار إلى أن دليل الأنشطة يجسّد رؤية تربوية معمّقة، تنطلق في جوهرها من ترسيخ الوعي القيمي، وفق نهج تربوي حديث يتجلّى في صفحات تفاعلية غنية بالأنشطة والمضامين الهادفة، تُغرس من خلالها منظومة من القيم النبيلة، بما يسهم في بناء جيل متوازن، يمتلك الوعي الذي يحصّن مجتمعه، والبصيرة التي تمكّنه من الإسهام في صناعة المستقبل.
ولفت حورية إلى أن الوزارة خصصت حصة أنشطة أسبوعية من صفوف الأول للثامن الأساسي ضمن الخطة الدرسية.
وبيّن أن الدليل متوفر على موقع الوزارة ودخل حيز التنفيذ مع بداية هذا العام، ويمكن الاطلاع عليه عبر زيارة الرابط.
ويتوزع الدليل الذي أطلق بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” على ثمانية مجالات رئيسة، هي: المهارات الحياتية، والفنون، والعلوم، وحماية البيئة، والتربية على ثقافة القانون، والهوية الرقمية، والمبادرات والمشروعات، والمهارات اللغوية، بما يوفر مساحة متنوعة للمتعلمين لاكتشاف ميولهم ومواهبهم وتنميتها.
وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت في الـ 15 من آب 2025، قراراً يقضي بتخصيص غرفة أنشطة متعددة الأغراض تسمى “صالة الأنشطة” في كل مدرسة من مدارس التعليم الأساسي، بهدف تعزيز المهارات العلمية واللغوية والرياضية والاجتماعية، والقيمية، وتنمية مهارات الحياة وثقافة القانون لدى التلاميذ.