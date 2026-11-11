“دليل الأنشطة المدرسية الشامل” تعزيز لقيم تقبّل الآخر واحترام الاختلاف لدى الطلبة

‏ ‏دمشق-سانا

‏يهدف “دليل الأنشطة المدرسية الشامل” الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم في الـ 24 ‏من شهر أيلول الماضي، إلى تعزيز قيم تقبّل الآخر واحترام الاختلاف والتنوع ‏المجتمعي لدى الطلبة، وإلى توفير إطار تربوي موحد، يحول الغرف متعددة الأغراض ‏والمساحات المتاحة في المدارس إلى بيئة تعليمية تفاعلية، تجعل المتعلم محور العملية ‏التعليمية.‏

‏وأشار مدير دائرة الإعلام في الوزارة حمزة حورية في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، ‏إلى أنه تم تعميم الدليل تجسيداً لخطة الوزارة الاستراتيجية نحو صياغة المستقبل، ‏وتفعيلاً للقرار الوزاري رقم 943/1876 القاضي بإحداث غرفة أنشطة متطورة ‏ومتعددة الأغراض في كل مدرسة تحت اسم “صالة الأنشطة”.‏

‏ ‏وثيقة تربوية واجتماعية

بيّن حورية أن إطلاق الدليل جاء ليكون وثيقة تربوية واجتماعية صلبة ترتكز على ‏ثلاثة أركان هي:‏

‏·المرونة الشاملة.‏

‏·التنوع الثري.‏

‏·الانفتاح الواعي على العالم.‏

‏ولفت مدير دائرة الإعلام في الوزارة إلى أن أهداف الدليل صيغت برؤية تربوية معمقة، ‏ترتكز في جوهرها على صناعة الوعي القيمي الضامن للسلم الأهلي والمعزز للتنوع ‏المجتمعي، باعتباره مصدر غنى وقوة لا مبعث فرقة.‏

‏ ‏وأكد حورية أن الدليل يسعى إلى بناء منظومة فكرية سلوكية تؤصل قيم تقبل الآخر ‏واحترام الاختلاف الإنساني.‏

‏ ‏المؤسسة التعليمية بيئة دامجة

وأشار حورية إلى أن الوزارة تعمل على تحويل “صالات الأنشطة” إلى قاعات تفاعلية ‏حيّة، تتيح للطلبة ممارسات تطبيقية، تعزز مهارات الإنصات والحوار والتفاعل ‏المشترك، بما يُسهم في جعل المؤسسة التعليمية بيئة دامجة، وحاضنة، ونموذجاً ‏مصغراً للمجتمع المتناغم الذي يلتقي فيه الأفراد.‏

وأضاف أنّ هذا النهج يشكّل ركيزة أساسية في تحصين السلم المجتمعي من منابعه ‏التربوية الأولى، وإعداد أجيال منفتحة وواعية، قادرة على صناعة مستقبلٍ أساسه ‏التعايش البنّاء والابتكار الجماعي.‏

‏وأكد حورية أن هذا الإجراء عملية بناء حقيقية، تسهم في تعزيز المرونة النفسية ‏والاجتماعية، وتغرس في الوجدان ثقافة واعية تحترم الإنسان وتصون كرامته، لتثمر ‏هذه التجربة جيلاً صلباً، متوازناً، يمتلك زمام المبادرة لبناء الغد.‏

‏ ‏ترسيخ الوعي القيمي

وأشار إلى أن دليل الأنشطة يجسّد رؤية تربوية معمّقة، تنطلق في جوهرها من ترسيخ ‏الوعي القيمي، وفق نهج تربوي حديث يتجلّى في صفحات تفاعلية غنية بالأنشطة ‏والمضامين الهادفة، تُغرس من خلالها منظومة من القيم النبيلة، بما يسهم في بناء ‏جيل متوازن، يمتلك الوعي الذي يحصّن مجتمعه، والبصيرة التي تمكّنه من الإسهام ‏في صناعة المستقبل.‏

‏ ‏ولفت حورية إلى أن الوزارة خصصت حصة أنشطة أسبوعية من صفوف الأول للثامن ‏الأساسي ضمن الخطة الدرسية.‏

وبيّن أن الدليل متوفر على موقع الوزارة ودخل حيز التنفيذ مع بداية هذا العام، ويمكن ‏الاطلاع عليه عبر زيارة الرابط.

‏ ‏ويتوزع الدليل الذي أطلق بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” على ‏ثمانية مجالات رئيسة، هي: المهارات الحياتية، والفنون، والعلوم، وحماية البيئة، ‏والتربية على ثقافة القانون، والهوية الرقمية، والمبادرات والمشروعات، والمهارات ‏اللغوية، بما يوفر مساحة متنوعة للمتعلمين لاكتشاف ميولهم ومواهبهم وتنميتها.‏

‏وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت ‏في الـ 15 من آب 2025، قراراً يقضي ‏بتخصيص غرفة أنشطة متعددة الأغراض تسمى “صالة الأنشطة” في كل مدرسة من ‏مدارس التعليم الأساسي، بهدف تعزيز المهارات العلمية واللغوية والرياضية والاجتماعية، ‏والقيمية، وتنمية مهارات الحياة وثقافة القانون لدى التلاميذ.‏