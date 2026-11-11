وزارة التربية تعمم نموذجين استرشاديين للاختبار الترشيحي للثانوية العامة

دمشق-سانا
عممت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، نموذجين استرشاديين للشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، مخصصين للطلاب الأحرار المتقدمين للاختبار الترشيحي للعام الدراسي 2026-2027.
وأوضحت الوزارة، عبر قناتها على التلغرام، أن النموذجين متاحان للاطلاع والتحميل، بهدف تعريف الطلاب بطبيعة الأسئلة ومساعدتهم على الاستعداد للاختبار، وذلك عبر الرابط .
وكانت الوزارة أعلنت، أمس الثلاثاء، بدء التسجيل للاختبار الترشيحي للطلاب الأحرار الراغبين في التقدم إلى امتحان الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، اعتباراً من اليوم الأربعاء، على أن يستمر حتى الثلاثين من تشرين الثاني الجاري.