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وزارة التربية تعمم نموذجين استرشاديين للاختبار الترشيحي للثانوية العامة

DJI 0758 Copy 2 وزارة التربية تعمم نموذجين استرشاديين للاختبار الترشيحي للثانوية العامة
وزارة التربية السورية-دمشق-سانا

دمشق-سانا

عممت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، نموذجين استرشاديين للشهادة الثانوية ‏العامة بفرعيها العلمي والأدبي، مخصصين للطلاب الأحرار المتقدمين للاختبار ‏الترشيحي للعام الدراسي 2026-2027.‏

وأوضحت الوزارة، عبر قناتها على التلغرام، أن النموذجين متاحان للاطلاع ‏والتحميل، بهدف تعريف الطلاب بطبيعة الأسئلة ومساعدتهم على الاستعداد للاختبار، ‏وذلك عبر الرابط .

وكانت الوزارة أعلنت، أمس الثلاثاء، بدء التسجيل للاختبار الترشيحي للطلاب الأحرار ‏الراغبين في التقدم إلى امتحان الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، اعتباراً ‏من اليوم الأربعاء، على أن يستمر حتى الثلاثين من تشرين الثاني الجاري.‏

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