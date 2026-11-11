وزارة التربية تعمم نموذجين استرشاديين للاختبار الترشيحي للثانوية العامة

دمشق-سانا

عممت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، نموذجين استرشاديين للشهادة الثانوية ‏العامة بفرعيها العلمي والأدبي، مخصصين للطلاب الأحرار المتقدمين للاختبار ‏الترشيحي للعام الدراسي 2026-2027.‏

وأوضحت الوزارة، عبر قناتها على التلغرام، أن النموذجين متاحان للاطلاع ‏والتحميل، بهدف تعريف الطلاب بطبيعة الأسئلة ومساعدتهم على الاستعداد للاختبار، ‏وذلك عبر الرابط .

وكانت الوزارة أعلنت، أمس الثلاثاء، بدء التسجيل للاختبار الترشيحي للطلاب الأحرار ‏الراغبين في التقدم إلى امتحان الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، اعتباراً ‏من اليوم الأربعاء، على أن يستمر حتى الثلاثين من تشرين الثاني الجاري.‏