التعليم العالي تعلن فتح باب التقدم لمفاضلتي ملء الشواغر بالجامعات الحكومية والخاصة

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الثلاثاء، فتح باب التقدم لمفاضلة ملء الشواغر للطلاب ولجميع أنواع القبولات للعام الدراسي 2026-2027، وذلك للطلاب من حملة الشهادات الثانوية منذ العام 2011 ولغاية العام 2026، وملء شواغر للقبول بالجامعات الخاصة منذ العام 2026 وما قبل.

وأوضحت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه، أن التقدم للمفاضلة يبدأ اعتباراً من يوم الأربعاء 11-11-2026 ولغاية يوم الاثنين 16-11-2026.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط:

https://t.me/SyMOHEASR/13902

ملء شواغر الطلاب العرب والأجانب

كما أعلنت الوزارة عن فتح باب التقدم لمفاضلة ملء شواغر الطلاب العرب والأجانب للجامعات الحكومية والخاصة للطلاب السوريين والعرب والأجانب للجامعات الحكومية منذ العام 2011 ولغاية العام 2026 وملء شواغر العرب والأجانب للجامعات الخاصة منذ العام 2026 وما قبل.

ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع على كل التفاصيل عبر الرابط:

https://t.me/SyMOHEASR/13904?single

وتتيح مفاضلة ملء الشواغر الفرصة أمام الطلبة الذين لم يحالفهم القبول في المفاضلة العامة من خريجي هذا العام، ومن حملة الشهادات الثانوية القديمة، لمتابعة تحصيلهم العلمي.

وكانت الوزارة أصدرت في وقت سابق من اليوم نتائج المفاضلة العامة للقبول الجامعي للعام الدراسي 2026-‌2027‎.