أطفال صناع الأثر يستكشفون تراث حمص بين الأسواق القديمة والحمام العثماني

حمص-سانا

بين أروقة السوق المسقوف وتفاصيل الحمام العثماني، اختتم أطفال نادي صناع الأثر أسبوع ثقافة الطفل في حمص بجولة تراثية أعادتهم إلى صفحات من تاريخ المدينة، وعرّفتهم بحرفها التقليدية وعاداتها الاجتماعية وموروثها الحضاري.

ونظمت مديرية ثقافة حمص الجولة الميدانية اليوم الخميس في أسواق حمص القديمة والحمام العثماني، بهدف تعريف الأطفال بالمواقع التاريخية والتراثية في المدينة، وتعزيز ارتباطهم بهويتهم الثقافية وانتمائهم إلى وطنهم.

صناع الأثر يكتشفون تراث حمص

مسؤولة قسم الطفل في مديرية ثقافة حمص، فرح ألفا، أوضحت في تصريح لمراسل سانا، أن أسبوع ثقافة الطفل تضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية، من بينها أصبوحة شعرية بعنوان «قوافي»، ونشاط دامج جمع أطفالاً من ذوي الإعاقة مع أطفال نادي «صناع الأثر».

كما شملت الفعاليات زيارة إلى نادي السلام الرياضي، تعرّف خلالها الأطفال إلى أبطاله وأنشطته، تمهيداً لإشراكهم في فعاليات مستقبلية ينظمها النادي، مبينةً أن الجولة الختامية في أسواق حمص القديمة والحمام العثماني هدفت إلى تقريب الأطفال من معالم مدينتهم الأثرية والتراثية، ولا سيما الأطفال العائدين من الاغتراب، بما يسهم في تعزيز انتمائهم إلى وطنهم وتعريفهم بتاريخ حمص وإرثها الحضاري.

جولة بين الحرف والأسواق القديمة

من جهتها، أوضحت مسؤولة قسم التراث في مديرية ثقافة حمص، آية سليم، أن الجولة شملت السوق المسقوف وأقسامه المختلفة، ومنها سوق الصاغة وسوق المنسوجات وسوق الفرو، حيث تعرّف الأطفال على عدد من الحرف التقليدية التي اشتهرت بها المدينة.

وأضافت سليم أن الأطفال زاروا الحمام العثماني، واطلعوا على تاريخه وطريقة بنائه والدور الاجتماعي الذي كان يؤديه في الماضي، إلى جانب التعرف على العادات والتقاليد والنظم الاجتماعية التي كانت سائدة في مدينة حمص، مشيرةً إلى أن هذه الأنشطة تسهم في ترسيخ الوعي بأهمية الحفاظ على التراث، والعمل على استدامته ونقله إلى الأجيال القادمة.

أطفال يكتشفون ذاكرة حمص التراثية

من جانبها أعربت الطفلة جود عكاش، إحدى المشاركات في نادي «صناع الأثر»، عن سعادتها بالمشاركة في الجولة، إذ تعرفت من خلالها على الحمام العثماني وطريقة بنائه والعادات المرتبطة به، كما اطلعت على أقسام السوق المسقوف وخصائصه المعمارية، مؤكدةً أن الزيارة أسهمت في توسيع معرفتها بتاريخ حمص ومعالمها التراثية.

وتأتي الجولة ضمن برنامج أسبوع ثقافة الطفل الذي نظمته مديرية ثقافة حمص، بهدف تنمية معارف الأطفال في مختلف المجالات، وتعزيز ارتباطهم بالتراث الوطني.