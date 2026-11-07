الريادة والابتكار: الاعتراضات على نتائج الأولمبياد العلمي السوري تنتهي غداً

دمشق-سانا‏

أعلنت هيئة الريادة والابتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تقديم الاعتراضات على ‏نتائج اختبارات المرحلة الأولى من الأولمبياد العلمي السوري للموسم 2026–2027 بدأ اليوم ‏السبت، وينتهي يوم غد.‏

وأشارت الهيئة إلى أن تقديم الاعتراضات يجب أن يتضمن الاسم الثلاثي للطالب، والاختصاص، ‏والرقم الامتحاني، ويقدم عبر البريد الإلكتروني التالي:‏

‏ ‏olympiadsyrian@gmail.com

ودعت الهيئة الطلاب الراغبين بتقديم الاعتراضات إلى الالتزام بالمدة المحددة، مؤكدة أنه لن ‏تُقبل أي طلبات بعد انتهائها.‏

وكانت هيئة الريادة والابتكار أعلنت أمس الجمعة نتائج المرحلة الأولى من منافسات الأولمبياد ‏العلمي السوري لموسم 2026–2027، والتي أسفرت عن تأهل 934 طالباً وطالبة إلى المرحلة ‏الثانية من الأولمبياد، باختصاصات: الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، وعلم الأحياء، ‏والمعلوماتية، والعلوم النووية.‏