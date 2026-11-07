الريادة والابتكار: الاعتراضات على نتائج الأولمبياد العلمي السوري تنتهي غداً

دمشق-سانا
أعلنت هيئة الريادة والابتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تقديم الاعتراضات على نتائج اختبارات المرحلة الأولى من الأولمبياد العلمي السوري للموسم 2026–2027 بدأ اليوم السبت، وينتهي يوم غد.
وأشارت الهيئة إلى أن تقديم الاعتراضات يجب أن يتضمن الاسم الثلاثي للطالب، والاختصاص، والرقم الامتحاني، ويقدم عبر البريد الإلكتروني التالي:
olympiadsyrian@gmail.com
ودعت الهيئة الطلاب الراغبين بتقديم الاعتراضات إلى الالتزام بالمدة المحددة، مؤكدة أنه لن تُقبل أي طلبات بعد انتهائها.
وكانت هيئة الريادة والابتكار أعلنت أمس الجمعة نتائج المرحلة الأولى من منافسات الأولمبياد العلمي السوري لموسم 2026–2027، والتي أسفرت عن تأهل 934 طالباً وطالبة إلى المرحلة الثانية من الأولمبياد، باختصاصات: الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، وعلم الأحياء، والمعلوماتية، والعلوم النووية.