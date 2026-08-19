تجهيز مدارس ومراكز امتحانية بريف السويداء استعداداً للدورة الامتحانية الاستثنائية

السويداء-سانا
انطلقت أعمال تجهيز المدارس والمراكز الامتحانية في منطقة الريف الشمالي لمحافظة السويداء، استعداداً لاستقبال طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافةً، المتقدمين للدورة الامتحانية الاستثنائية، وذلك إثر صدور المرسوم الرئاسي الذي أتاح لطلاب المحافظة فرصة التقدم للامتحانات وفق القواعد والشروط المعتمدة.
وذكرت محافظة السويداء على قناتها في التلغرام، اليوم الأربعاء، أن الأعمال شملت تهيئة القاعات الامتحانية، وتأمين المستلزمات اللوجستية والخدمية، إضافةً إلى تنظيم الإجراءات الإدارية، بما يضمن انسيابية الامتحانات، وتوفير بيئة آمنة ومريحة تمكّن الطلاب من الأداء الجيد.
وأوضحت المحافظة أن هذه الأعمال تندرج في إطار الحرص الكامل على تمكين طلاب السويداء من أداء امتحاناتهم في ظل أفضل الظروف الممكنة، صوناً لحقهم في التعليم ومواصلة مسيرتهم الأكاديمية، وذلك بجهودٍ مشتركة من المحافظة ووزارة التربية والتعليم التي عملت على توفير جميع المتطلبات لإنجاح هذه الدورة الاستثنائية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في سياق الجهود المتكاملة لدعم العملية التربوية، وتخفيف الأعباء عن الطلاب وأسرهم، وتعزيز استقرار القطاع التعليمي في المحافظة.
ويأتي ذلك بعد أن أكد محافظ السويداء أن اعتماد دورة امتحانية استثنائية لطلاب المحافظة يمثل فرصةً جديدةً لهم لاستكمال مسيرتهم التعليمية، داعياً إلى تضافر جهود الجميع لإنجاحها وضمان تقديم الطلبة لامتحاناتهم.
يُشار إلى أن المستفيدين من أحكام المرسوم الرئاسي هم الطلاب من أبناء محافظة السويداء الذين لم يتقدموا لامتحانات دورة 2026، أو الذين لم يتمكنوا من تقديم جميع المواد الامتحانية فيها.
وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر في وقت سابق اليوم المرسوم رقم “163” لعام 2026 القاضي بمنح الطلاب من أبناء محافظة السويداء دورة استثنائية للتقدم لامتحان شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بفروعها كافة، ووفق القواعد والشروط ذاتها المقررة لامتحانات هاتين الشهادتين.