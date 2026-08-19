تجهيز مدارس ومراكز امتحانية بريف السويداء استعداداً للدورة الامتحانية الاستثنائية

photo 7 2026 08 19 16 32 03 تجهيز مدارس ومراكز امتحانية بريف السويداء استعداداً للدورة الامتحانية الاستثنائية

السويداء-سانا‏

انطلقت أعمال تجهيز المدارس والمراكز الامتحانية في منطقة الريف الشمالي ‏لمحافظة السويداء، استعداداً لاستقبال طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية ‏العامة بفروعها كافةً، المتقدمين للدورة الامتحانية الاستثنائية، وذلك إثر صدور ‏المرسوم الرئاسي الذي أتاح لطلاب المحافظة فرصة التقدم للامتحانات وفق القواعد ‏والشروط المعتمدة.‏

وذكرت محافظة السويداء على قناتها في التلغرام، اليوم الأربعاء، أن الأعمال شملت ‏تهيئة القاعات الامتحانية، وتأمين المستلزمات اللوجستية والخدمية، إضافةً إلى تنظيم ‏الإجراءات الإدارية، بما يضمن انسيابية الامتحانات، وتوفير بيئة آمنة ومريحة تمكّن ‏الطلاب من الأداء الجيد.‏

photo 2 2026 08 19 16 32 03 تجهيز مدارس ومراكز امتحانية بريف السويداء استعداداً للدورة الامتحانية الاستثنائية

وأوضحت المحافظة أن هذه الأعمال تندرج في إطار الحرص الكامل على تمكين ‏طلاب السويداء من أداء امتحاناتهم في ظل أفضل الظروف الممكنة، صوناً لحقهم ‏في التعليم ومواصلة مسيرتهم الأكاديمية، وذلك بجهودٍ مشتركة من المحافظة ووزارة ‏التربية والتعليم التي عملت على توفير جميع المتطلبات لإنجاح هذه الدورة ‏الاستثنائية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في سياق الجهود المتكاملة لدعم ‏العملية التربوية، وتخفيف الأعباء عن الطلاب وأسرهم، وتعزيز استقرار القطاع ‏التعليمي في المحافظة.‏

ويأتي ذلك بعد أن أكد محافظ السويداء أن اعتماد دورة امتحانية استثنائية ‏لطلاب ‏المحافظة يمثل فرصةً جديدةً لهم لاستكمال مسيرتهم التعليمية، داعياً إلى تضافر ‏جهود ‏الجميع لإنجاحها وضمان تقديم الطلبة لامتحاناتهم.‏

يُشار إلى أن المستفيدين من أحكام المرسوم الرئاسي هم الطلاب من أبناء محافظة ‏السويداء الذين لم ‏يتقدموا ‏لامتحانات دورة 2026، أو الذين لم يتمكنوا من تقديم ‏جميع المواد الامتحانية ‏فيها.‏

وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر في وقت سابق اليوم ‏المرسوم رقم “163” لعام ‌‏2026 القاضي بمنح الطلاب ‏من ‌‏أبناء محافظة السويداء دورة استثنائية للتقدم ‏لامتحان شهادتي ‌‏التعليم الأساسي ‏والثانوية العامة بفروعها كافة، ووفق القواعد ‌‏‌‏والشروط ذاتها المقررة لامتحانات هاتين ‏الشهادتين.‏

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