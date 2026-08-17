التنمية الإدارية والتربية تطلقان المرحلة الأولى من التوظيف لسد الشواغر في المحافظات‎ ‎

دمشق-سانا‏

أعلنت وزارة التنمية الإدارية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، اليوم ‏الإثنين عن المرحلة الأولى من إعلانات التوظيف، والمخصصة لسد ‏الشواغر الطبية والهندسية والمالية والإعلامية في جميع المحافظات ‏السورية‎.‎

وبينت وزارة التنمية الإدارية عبر قناتها على التلغرام، أن التفاصيل حول ‏الشواغر المتاحة متوفرة ضمن الرابط ‏الآتي ، ‏مشيرة إلى أن آخر موعد ‏لاستقبال طلبات التوظيف هو 23-8-2026، لافتةً إلى أنه يتمّ تقديم ‏طلب التوظيف عبر الرابط ‏الآتي.

وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة لقبول طلب الموظَّف المثبت في القطاع ‏العام يشترط إرفاق وثيقة “لا مانع” صادرة عن الجهة العامة التي يعمل ‏لديها المُتقدِّم، لافتة إلى أن الجهة العامة غير ملزمة بتأمين السكن ‏للمتقدمين من خارج المحافظة المطلوب العمل فيها‎.‎

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم استبعاد الطلبات غير المطابقة لشروط ‏بطاقة الشاغر الوظيفي، وعند زيادة عدد المستوفين للشروط، يتم فرز ‏الطلبات وترتيبها إلكترونياً وترشيح الأكثر ملاءمة وفق معايير أبرزها ‏المستوى والاختصاص العلمي، المعدل العام، محافظة الإقامة، الخبرة ‏المهنية، المهارات، والعمر، مبينة أنه سيتم التواصل فقط مع المُتقدِّمين ‏المُرشَّحين لشغل مركز العمل المُحدَّد، وذلك لاستكمال الإجراءات ‏اللازمة من اختبارات ومقابلات‎.‎

وتعلن وزارة التنمية الإدارية بالتنسيق مع الوزارات والجهات العامة ‏باستمرار عن شواغر وظيفية في مختلف المحافظات، وفق شروط ‏ومعايير محددة، بما يتيح للراغبين بالتقدم إلى الوظائف المتاحة التقدم ‏عبر الروابط المخصصة لذلك‎.‎