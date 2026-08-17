التنمية الإدارية والتربية تطلقان المرحلة الأولى من التوظيف لسد الشواغر في المحافظات‎ ‎

دمشق-سانا
أعلنت وزارة التنمية الإدارية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، اليوم الإثنين عن المرحلة الأولى من إعلانات التوظيف، والمخصصة لسد الشواغر الطبية والهندسية والمالية والإعلامية في جميع المحافظات السورية.
وبينت وزارة التنمية الإدارية عبر قناتها على التلغرام، أن التفاصيل حول الشواغر المتاحة متوفرة ضمن الرابط الآتي ، مشيرة إلى أن آخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف هو 23-8-2026، لافتةً إلى أنه يتمّ تقديم طلب التوظيف عبر الرابط الآتي.
وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة لقبول طلب الموظَّف المثبت في القطاع العام يشترط إرفاق وثيقة “لا مانع” صادرة عن الجهة العامة التي يعمل لديها المُتقدِّم، لافتة إلى أن الجهة العامة غير ملزمة بتأمين السكن للمتقدمين من خارج المحافظة المطلوب العمل فيها.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم استبعاد الطلبات غير المطابقة لشروط بطاقة الشاغر الوظيفي، وعند زيادة عدد المستوفين للشروط، يتم فرز الطلبات وترتيبها إلكترونياً وترشيح الأكثر ملاءمة وفق معايير أبرزها المستوى والاختصاص العلمي، المعدل العام، محافظة الإقامة، الخبرة المهنية، المهارات، والعمر، مبينة أنه سيتم التواصل فقط مع المُتقدِّمين المُرشَّحين لشغل مركز العمل المُحدَّد، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة من اختبارات ومقابلات.
وتعلن وزارة التنمية الإدارية بالتنسيق مع الوزارات والجهات العامة باستمرار عن شواغر وظيفية في مختلف المحافظات، وفق شروط ومعايير محددة، بما يتيح للراغبين بالتقدم إلى الوظائف المتاحة التقدم عبر الروابط المخصصة لذلك.