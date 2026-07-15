صحة حمص تعفي ثلاثة من أمناء المستودعات والتحقيقات مستمرة لكشف المخالفات

حمص-سانا

اتخذت مديرية صحة حمص إجراءات رقابية وقانونية، بحق عدد من أمناء المستودعات التابعة لها، ضمن الجولات التدقيقية الدورية التي تنفذها دائرة الرقابة الداخلية والتحقيق، بهدف ضبط آليات العمل وتعزيز الشفافية وحماية المال العام.

وأوضح مدير صحة حمص خالد الحمصي في تصريح لـ سانا، أن المديرية باشرت منذ أكثر من أسبوعين بإعادة تنظيم العمل الرقابي في المستودعات، وشملت الإجراءات تغيير المسؤولة عن الإشراف على المستودعات نتيجة وجود ترهل إداري، إضافة إلى إعفاء ثلاثة من أمناء مستودعات الأدوية واللوازم من مهامهم، ووضعهم تحت تصرف المديرية لحين استكمال الإجراءات القانونية والرقابية.



وأشار الحمصي إلى أن الجولات الرقابية التي تنفذها المديرية بشكل دوري، تهدف إلى الوقوف على الواقع الذي تعانيه المستودعات منذ سنوات، ومعالجة المشكلات المتراكمة.

وبين أن أعمال التدقيق كشفت عن مخالفات تتعلق بأصول التسليم والاستلام، وقيام بعض العاملين بتسليم مواد دون اتباع الأصول النظامية أو الحصول على موافقة المديرية، إضافة إلى عدم وجود بطاقات صحيحة للمواد، ووجود مخالفات في إدخال المواد وإخراجها من المستودعات، فضلاً عن مؤشرات على نقص وهدر يجري التحقق من حجمه من خلال أعمال الجرد المستمرة.



ولفت الحمصي إلى أن التحقيقات والجرد لا يزالان مستمرين لتحديد حجم المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته، مؤكداً أن الأدوية منتهية الصلاحية الموجودة في المستودعات تعود إلى ما قبل التحرير، ويجري التعامل معها وفق الأصول المعتمدة.



وأكد مدير صحة حمص، أن المديرية تعمل بالتوازي على تجهيز مستودعات مركزية جديدة في حي الوعر، بما يسهم في تطوير آليات التخزين والإدارة، وضمان حفظ المواد الطبية واللوجستية وفق المعايير المطلوبة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.



وشدد الحمصي على أن مديرية صحة حمص لن تتهاون مع أي تقصير، أو تلاعب يمس المستلزمات الطبية واللوجستية، وأن أعمال الرقابة والتدقيق ستستمر في مختلف مفاصل العمل، بما يعزز الانضباط الإداري ويحافظ على المال العام ويضمن حسن إدارة الموارد الصحية.



وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة مديرية صحة حمص لتعزيز الرقابة على المستودعات، والارتقاء بمنظومة إدارة المواد الطبية واللوجستية، بما يضمن تطبيق الأنظمة النافذة، والحفاظ على المال العام، وضمان استمرارية توفير المستلزمات الصحية للمؤسسات الطبية وفق الأصول المعتمدة.