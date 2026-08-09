الحلبي: إحداث كليات وبرامج أكاديمية جديدة في عدد من الجامعات الحكومية

دمشق-سانا
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أن مجلس التعليم العالي أقر خلال جلسته السادسة للعام الدراسي 2025-2026 المنعقدة في الثاني من شهر آب الجاري، مجموعة من الإحداثات والبرامج الأكاديمية الجديدة، بما يوسّع الخيارات التعليمية أمام الطلبة، ويربط مخرجات التعليم باحتياجات المجتمع وسوق العمل ومتطلبات المرحلة المقبلة.
وأشار الوزير الحلبي عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك اليوم السبت، أن المجلس أقر إحداث كليات الهندسة المعلوماتية والهندسة المعمارية والشريعة في جامعة الفرات، والتربية الثانية في جامعتي الفرات وحمص، والاقتصاد في جامعتي الفرات والرقة، والاقتصاد الزراعي في جامعة اللاذقية/جبلة، والهندسة المعلوماتية في جامعة حماة.
كما أقر المجلس وفق الحلبي إحداث أقسام أكاديمية جديدة، شملت الجغرافيا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة حماة، والعقيدة والفلسفة الإسلامية والأديان، والفقه الإسلامي وأصوله، والقرآن والحديث، والاقتصاد والتمويل في جامعة إدلب، والعقاقير في كلية الصيدلة بجامعة حمص، ورياض الأطفال في كلية التربية بجامعة دمشق/القنيطرة، والإرشاد النفسي في كلية التربية بجامعة الفرات.
وفي إطار تطوير برامج التعليم المفتوح، بيّن الوزير الحلبي أن المجلس أقرّ افتتاح إدارة الموارد البشرية ورياض الأطفال في جامعة حلب، والدراسات المالية والمصرفية في جامعة طرطوس.
افتتاح برامج درجة الماجستير
وعلى مستوى درجة الماجستير، أشار الوزير الحلبي إلى أن المجلس أقرّ افتتاح برامج جديدة شملت تربية الطفل في جامعة اللاذقية، وعلوم القرآن والحديث، والفقه الإسلامي وأصوله، والاقتصاد الإسلامي، والقانون والأحوال الشخصية في جامعة حلب، والإدارة الفندقية في جامعة طرطوس.
كما أقرّ افتتاح مجموعة من البرامج في جامعة الفرات شملت الأدب والعلوم الإنسانية، واللغة العربية وآدابها، وعلم الاجتماع، والتاريخ، وإدارة الأعمال، والقانون العام والدولي، والعلوم، والهندسات المدنية والزراعية والميكانيكية، بما فيها اختصاصات وقاية النبات والري واستصلاح الأراضي والمحاصيل الحقلية والبساتين.
افتتاح برامج لدرجة الدكتوراه
ووفق الوزير الحلبي أقرّ المجلس افتتاح برامج لدرجة الدكتوراه في جامعة الفرات في الأدب واللغات، والتاريخ، وإدارة الأعمال، والمحاسبة، والفيزياء، وعدد من اختصاصات الهندسة الزراعية، بما يعزز مسار الدراسات العليا والبحث العلمي ويدعم بناء الكفاءات الأكاديمية المتخصصة.
تعزيز التعليم التقاني
وفيما يتعلق بمستقبل التعليم التقاني، بيّن الوزير الحلبي أن مجلس التعليم العالي أقرّ إحداث وافتتاح برامج ماجستير في التأهيل والتخصص في المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، شملت اختصاصات نوعية وحديثة، من بينها تحليل الأعمال وصناعة القرار، وهندسة الطيران، والاستدامة البيئية والتقنيات الخضراء.
كما شملت هندسة المنشآت الكيميائية، وإدارة الإنشاءات والبنى التحتية، والذكاء الصناعي، والأمن السيبراني، والروبوتيك المتقدم المعزز بالذكاء الصناعي، وأتمتة الأنظمة وأنظمة التحكم الذكية، وعلوم وتكنولوجيا المواد النانوية والمتقدمة، والاتصالات الإلكترونية، والبوليمرات والمواد المركبة، والتعدين، ونظم الاتصالات والمعالجة المتقدمة للإشارة، والاتصالات الراديوية والنقالة، والشبكات والأمن السيبراني.
وأكد الوزير الحلبي أن الوزارة تنظر إلى هذه القرارات باعتبارها جزءاً من مسار متكامل لإعادة بناء وتحديث الخريطة الأكاديمية للتعليم العالي في سوريا، وتعمل على أن تترافق هذه الإحداثات مع ضمان جودة التعليم، وتعزيز البحث العلمي، وتوسيع فرص الطلبة، وإدخال الاختصاصات الحديثة التي يحتاجها سوق العمل، ولا سيما في مجالات الذكاء الصناعي والأمن السيبراني والاتصالات والهندسات والتقانات الحديثة.
ولفت الوزير الحلبي إلى أن الوزارة تهدف إلى الانتقال بالتعليم العالي من مرحلة الاستجابة للحاجة الآنية إلى بناء منظومة أكاديمية تستشرف المستقبل، وتؤهل كوادر علمية قادرة على حمل مسؤولية إعادة البناء والمساهمة في نهضة سوريا العلمية والتنموية.
وكان مجلس التعليم العالي عقد في الـ 14 من حزيران الماضي جلسته الدورية، لمناقشة نحو 140 ملفاً وموضوعاً أكاديمياً وطلابياً وتنظيمياً، مرتبطة بتطوير منظومة التعليم العالي، ومعالجة القضايا المطروحة، وتعزيز جودة التعليم ومخرجاته.