الحلبي: إحداث كليات وبرامج أكاديمية جديدة في عدد من الجامعات الحكومية

دمشق-سانا‏

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أن مجلس التعليم ‏العالي أقر خلال جلسته السادسة للعام الدراسي 2025-2026 المنعقدة في ‏الثاني من شهر آب الجاري، مجموعة من الإحداثات والبرامج الأكاديمية ‏الجديدة، بما يوسّع الخيارات التعليمية أمام الطلبة، ويربط مخرجات التعليم ‏باحتياجات المجتمع وسوق العمل ومتطلبات المرحلة المقبلة.‏

وأشار الوزير الحلبي عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك اليوم السبت، أن ‏المجلس أقر إحداث كليات الهندسة المعلوماتية والهندسة المعمارية والشريعة ‏في جامعة الفرات، والتربية الثانية في جامعتي الفرات وحمص، والاقتصاد ‏في جامعتي الفرات والرقة، والاقتصاد الزراعي في جامعة اللاذقية/جبلة، ‏والهندسة المعلوماتية في جامعة حماة.‏

كما أقر المجلس وفق الحلبي إحداث أقسام أكاديمية جديدة، شملت الجغرافيا ‏في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة حماة، والعقيدة والفلسفة الإسلامية ‏والأديان، والفقه الإسلامي وأصوله، والقرآن والحديث، والاقتصاد والتمويل ‏في جامعة إدلب، والعقاقير في كلية الصيدلة بجامعة حمص، ورياض الأطفال ‏في كلية التربية بجامعة دمشق/القنيطرة، والإرشاد النفسي في كلية التربية ‏بجامعة الفرات.‏

وفي إطار تطوير برامج التعليم المفتوح، بيّن الوزير الحلبي أن المجلس أقرّ ‏افتتاح إدارة الموارد البشرية ورياض الأطفال في جامعة حلب، والدراسات ‏المالية والمصرفية في جامعة طرطوس.‏

افتتاح برامج درجة الماجستير

وعلى مستوى درجة الماجستير، أشار الوزير الحلبي إلى أن المجلس أقرّ ‏افتتاح برامج جديدة شملت تربية الطفل في جامعة اللاذقية، وعلوم القرآن ‏والحديث، والفقه الإسلامي وأصوله، والاقتصاد الإسلامي، والقانون والأحوال ‏الشخصية في جامعة حلب، والإدارة الفندقية في جامعة طرطوس.‏

كما أقرّ افتتاح مجموعة من البرامج في جامعة الفرات شملت الأدب والعلوم ‏الإنسانية، واللغة العربية وآدابها، وعلم الاجتماع، والتاريخ، وإدارة الأعمال، ‏والقانون العام والدولي، والعلوم، والهندسات المدنية والزراعية والميكانيكية، ‏بما فيها اختصاصات وقاية النبات والري واستصلاح الأراضي والمحاصيل ‏الحقلية والبساتين.‏

افتتاح برامج لدرجة الدكتوراه

ووفق الوزير الحلبي أقرّ المجلس افتتاح برامج لدرجة الدكتوراه في جامعة ‏الفرات في الأدب واللغات، والتاريخ، وإدارة الأعمال، والمحاسبة، والفيزياء، ‏وعدد من اختصاصات الهندسة الزراعية، بما يعزز مسار الدراسات العليا ‏والبحث العلمي ويدعم بناء الكفاءات الأكاديمية المتخصصة.‏

تعزيز التعليم التقاني

وفيما يتعلق بمستقبل التعليم التقاني، بيّن الوزير الحلبي أن مجلس التعليم ‏العالي أقرّ إحداث وافتتاح برامج ماجستير في التأهيل والتخصص في المعهد ‏العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، شملت اختصاصات نوعية وحديثة، من ‏بينها تحليل الأعمال وصناعة القرار، وهندسة الطيران، والاستدامة البيئية ‏والتقنيات الخضراء.‏

كما شملت هندسة المنشآت الكيميائية، وإدارة الإنشاءات والبنى التحتية، ‏والذكاء الصناعي، والأمن السيبراني، والروبوتيك المتقدم المعزز بالذكاء ‏الصناعي، وأتمتة الأنظمة وأنظمة التحكم الذكية، وعلوم وتكنولوجيا المواد ‏النانوية والمتقدمة، والاتصالات الإلكترونية، والبوليمرات والمواد المركبة، ‏والتعدين، ونظم الاتصالات والمعالجة المتقدمة للإشارة، والاتصالات ‏الراديوية والنقالة، والشبكات والأمن السيبراني.‏

وأكد الوزير الحلبي أن الوزارة تنظر إلى هذه القرارات باعتبارها جزءاً من ‏مسار متكامل لإعادة بناء وتحديث الخريطة الأكاديمية للتعليم العالي في ‏سوريا، وتعمل على أن تترافق هذه الإحداثات مع ضمان جودة التعليم، ‏وتعزيز البحث العلمي، وتوسيع فرص الطلبة، وإدخال الاختصاصات الحديثة ‏التي يحتاجها سوق العمل، ولا سيما في مجالات الذكاء الصناعي والأمن ‏السيبراني والاتصالات والهندسات والتقانات الحديثة.‏

ولفت الوزير الحلبي إلى أن الوزارة تهدف إلى الانتقال بالتعليم العالي من ‏مرحلة الاستجابة للحاجة الآنية إلى بناء منظومة أكاديمية تستشرف ‏المستقبل، وتؤهل كوادر علمية قادرة على حمل مسؤولية إعادة البناء ‏والمساهمة في نهضة سوريا العلمية والتنموية.‏

وكان مجلس التعليم العالي عقد في الـ 14 من حزيران الماضي جلسته ‏الدورية، لمناقشة نحو 140 ملفاً وموضوعاً أكاديمياً ‏وطلابياً وتنظيمياً، ‏مرتبطة بتطوير منظومة التعليم العالي، ومعالجة القضايا المطروحة، وتعزيز ‏جودة التعليم ومخرجاته.‏

