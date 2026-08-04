التربية تعلن أسماء المقبولين للامتحان النظري بمسابقة الإشراف وآلية التأهل للتعاقد

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية اليوم الثلاثاء، صدور قوائم أسماء المتقدمين المقبولين لخوض الامتحان النظري لمسابقة الإشراف، وذلك في اختصاصات الإرشاد النفسي والاجتماعي، والتربية الخاصة، والإشراف الاختصاصي، والإشراف الإداري، والإشراف التربوي.

وسيجري الامتحان النظري، وفقاً لما نشرته الوزارة عبر تلغرام، يوم الإثنين القادم عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، في المراكز الامتحانية المحددة ضمن الملف المرفق بأسماء المقبولين.

وأوضحت الوزارة أنه يقتصر الانتقال إلى مرحلة المقابلة الشفهية على المتقدمين الذين يجتازون الامتحان النظري بنجاح، على أن يتم استدعاء الناجحين حصراً بعد صدور النتائج.

وأشارت إلى أن الاختبار الكتابي يتضمن ستين سؤالاً بستين علامة خلال ستين دقيقة، ويهدف إلى تقييم الجدارات والمخزون المعرفي للمتقدم، وفق المستويات المعرفية العليا لهرم بلوم، وتشمل التحليل والتركيب والتقييم والإبداع.

ولفتت الوزارة إلى أن المقابلة الشخصية تركز على قياس الجدارة الفنية والشخصية والإدارية، وتبلغ علامتها 40 درجة موزعة بين هذه الجدارات الثلاث، فيما يستهدف الاختبار الكتابي بالدرجة الأولى الشاغر المتقدم إليه، ثم الاختصاص الأكاديمي، إلى جانب أسئلة تتعلق بالمهارات الإدارية، والقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50، ومدونة السلوك الوظيفي.

وأوضحت أن التأهل للتعاقد يتطلب اجتياز الامتحان النظري والمقابلة الشفهية معاً، بينما لا يمنح النجاح في إحدى المرحلتين فقط المتقدم الحق بالقبول.

ودعت الوزارة الراغبين بالاطلاع على قوائم أسماء المقبولين والمراكز الامتحانية، لتحميل الملف عبر الرابط.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت في الثاني من تموز الماضي، عن إجراء مسابقة لانتقاء مشرفين من ‏العاملين داخل الملاك حصراً، للعمل ضمن مديريات التربية والتعليم في ‏المحافظات والمجمعات التربوية، وذلك في إطار تعزيز العملية التربوية ‏وتطوير منظومة الإشراف والمتابعة التعليمية والإدارية.‏