الوزير الحلبي: نجاح طلاب الشهادة الثانوية إنجاز وطني يعكس إرادة قوية

دمشق-سانا‏

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان ‏الحلبي أن نجاح طلاب الشهادة الثانوية اليوم ليس مجرد ‏نتيجة، بل هو إنجاز وطني يعكس إرادة قوية وطموحاً ‏كبيراً، ويؤكد أنهم أهل للمسؤولية وقادرون على ‏متابعة طريق العلم بثقة وثبات‎ معرباً عن تهانيه للطلبة الناجحين.

وأشار الوزير الحلبي في تصريح له اليوم الإثنين، نشر ‏عبر قناة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في التلغرام ‏بمناسبة صدور نتائج الشهادة الثانوية بجميع فروعها، أن ‏الطلبة الناجحين أثبتوا أنهم جيل قادر على التحدي ‏وصناعة المستقبل، وقدموا نموذجاً مشرفاً في الجد ‏والاجتهاد والانضباط‎.‎

وأكد الوزير الحلبي للطلاب الذين لم يحالفهم الحظ هذه ‏الدورة، أن التعثّر مرحلة عابرة وفرصة لإعادة المحاولة ‏بعزيمة أكبر، وأن الطريق أمامهم مفتوحٌ وأن الثقة ‏بقدراتهم على تحقيق النجاح ثابتة لا تتغير‎.‎

وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت مساء اليوم ‏الإثنين نتائج الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي ‏والأدبي، والثانوية المهنية بفروعها الصناعية والتجارية ‏والنسوية، والثانوية الشرعية، لدورة عام 2026‌‎.‎