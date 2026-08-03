الوزير الحلبي: نجاح طلاب الشهادة الثانوية إنجاز وطني يعكس إرادة قوية

دمشق-سانا
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي أن نجاح طلاب الشهادة الثانوية اليوم ليس مجرد نتيجة، بل هو إنجاز وطني يعكس إرادة قوية وطموحاً كبيراً، ويؤكد أنهم أهل للمسؤولية وقادرون على متابعة طريق العلم بثقة وثبات معرباً عن تهانيه للطلبة الناجحين.
وأشار الوزير الحلبي في تصريح له اليوم الإثنين، نشر عبر قناة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في التلغرام بمناسبة صدور نتائج الشهادة الثانوية بجميع فروعها، أن الطلبة الناجحين أثبتوا أنهم جيل قادر على التحدي وصناعة المستقبل، وقدموا نموذجاً مشرفاً في الجد والاجتهاد والانضباط.
وأكد الوزير الحلبي للطلاب الذين لم يحالفهم الحظ هذه الدورة، أن التعثّر مرحلة عابرة وفرصة لإعادة المحاولة بعزيمة أكبر، وأن الطريق أمامهم مفتوحٌ وأن الثقة بقدراتهم على تحقيق النجاح ثابتة لا تتغير.
وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت مساء اليوم الإثنين نتائج الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، والثانوية المهنية بفروعها الصناعية والتجارية والنسوية، والثانوية الشرعية، لدورة عام 2026.