الجودة والاعتمادية تعلن نتائج المقابلة للامتحان الطبي الموحد ‏لخريجي الجامعات غير السورية

دمشق-سانا
أعلنت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية، عن صدور نتائج المقابلة الشفهية للامتحان الوطني الطبي الموحد لخريجي الجامعات غير السورية (الدورة الأولى لعام 2026).
وأشارت الهيئة في بيان عبر قناتها على التلغرام، اليوم الأحد، إلى أنه يمكن للمتقدمين الاطلاع على النتائج من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لها، أو عبر قناتها على التلغرام.
يذكر أن الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية، أعلنت في الثالث والعشرين من الشهر الماضي، أسماء المرشحين للمقابلة الشفهية للناجحين في الامتحان الوطني الطبي الموحد لخريجي الجامعات غير السورية (الدورة الأولى – 2026).