الجودة والاعتمادية تعلن نتائج المقابلة للامتحان الطبي الموحد ‏لخريجي الجامعات غير السورية

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في وزارة التعليم العالي ‏والبحث العلمي السورية، عن صدور نتائج المقابلة الشفهية ‏للامتحان الوطني الطبي الموحد لخريجي الجامعات غير السورية ‌‏(الدورة الأولى لعام 2026)‌‎.‎

وأشارت الهيئة في بيان عبر قناتها على التلغرام، اليوم الأحد، إلى ‏أنه يمكن للمتقدمين الاطلاع على النتائج من خلال الموقع ‏الإلكتروني الرسمي لها، أو عبر قناتها على التلغرام‎.‎

يذكر أن الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية، أعلنت في الثالث ‏والعشرين من الشهر الماضي، أسماء المرشحين للمقابلة الشفهية ‏للناجحين في الامتحان الوطني الطبي الموحد لخريجي الجامعات ‏غير السورية (الدورة الأولى – 2026)‌‎.‎