اختتام المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي للصغار ‏واليافعين لموسم 2026‏

دمشق-سانا
اختتمت هيئة التميز والإبداع اليوم السبت، المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين لموسم 2026، بإجراء اختبارات اختصاصي الفيزياء والكيمياء لفئة اليافعين، وذلك في المراكز الامتحانية المعتمدة بالمحافظات.
وأوضحت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن 502 طالب وطالبة من المتأهلين من مختلف المحافظات شاركوا في اختبارات الفيزياء والكيمياء، المؤهلة للانتقال إلى مرحلة التصفيات النهائية.
وبيّنت الهيئة، أن الاختبارات أُجريت بالتزامن في عدد من المراكز الامتحانية ضمن الجامعات والمدارس، بإشراف اللجان المختصة، وفي أجواء تنظيمية مناسبة، مشيرةً إلى أنه بإجراء اختبارات اختصاص الفيزياء والكيمياء تكون قد اختتمت المرحلة الثانية من الأولمبياد بعد استكمال اختبارات جميع الاختصاصات.
وانطلقت المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين لموسم 2026 في الثامن عشر من تموز الماضي، بمشاركة 5446 طالباً وطالبة تأهلوا من المرحلة الأولى في اختصاصات الرياضيات والعلوم.
ويعد الأولمبياد أحد البرامج الوطنية التي تنفذها هيئة التميز والإبداع لاكتشاف ورعاية الطلبة المتميزين، وتنمية مهاراتهم العلمية والبحثية، تمهيداً لتأهيلهم للمشاركة في الأولمبيادات والمسابقات العلمية على المستويين الإقليمي والدولي.