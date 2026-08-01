اختتام المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي للصغار ‏واليافعين لموسم 2026‏

دمشق-سانا‏

اختتمت هيئة التميز والإبداع اليوم السبت، ‏المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين ‏لموسم 2026، بإجراء اختبارات اختصاصي الفيزياء ‏والكيمياء لفئة اليافعين، وذلك في المراكز الامتحانية ‏المعتمدة بالمحافظات‎.‎

وأوضحت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن ‌‏502 طالب وطالبة من المتأهلين من مختلف المحافظات ‏شاركوا في اختبارات الفيزياء والكيمياء، المؤهلة للانتقال ‏إلى مرحلة التصفيات النهائية‎.‎

وبيّنت الهيئة، أن الاختبارات أُجريت بالتزامن في عدد من ‏المراكز الامتحانية ضمن الجامعات والمدارس، بإشراف ‏اللجان المختصة، وفي أجواء تنظيمية مناسبة، مشيرةً إلى ‏أنه بإجراء اختبارات اختصاص الفيزياء والكيمياء تكون ‏قد اختتمت المرحلة الثانية من الأولمبياد بعد استكمال ‏اختبارات جميع الاختصاصات‎.‎

وانطلقت المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي للصغار ‏واليافعين لموسم 2026 في الثامن عشر من تموز ‏الماضي، بمشاركة 5446 طالباً وطالبة تأهلوا من ‏المرحلة الأولى في اختصاصات الرياضيات والعلوم.‎

ويعد الأولمبياد أحد البرامج الوطنية التي تنفذها هيئة ‏التميز والإبداع لاكتشاف ورعاية الطلبة المتميزين، ‏وتنمية مهاراتهم العلمية والبحثية، تمهيداً لتأهيلهم ‏للمشاركة في الأولمبيادات والمسابقات العلمية على ‏المستويين الإقليمي والدولي‎.‎