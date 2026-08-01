اختتام المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي للصغار ‏واليافعين لموسم 2026‏

FB IMG 1785578643976 اختتام المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي للصغار ‏واليافعين لموسم 2026‏

دمشق-سانا‏

اختتمت هيئة التميز والإبداع اليوم السبت، ‏المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين ‏لموسم 2026، بإجراء اختبارات اختصاصي الفيزياء ‏والكيمياء لفئة اليافعين، وذلك في المراكز الامتحانية ‏المعتمدة بالمحافظات‎.‎

وأوضحت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن ‌‏502 طالب وطالبة من المتأهلين من مختلف المحافظات ‏شاركوا في اختبارات الفيزياء والكيمياء، المؤهلة للانتقال ‏إلى مرحلة التصفيات النهائية‎.‎

FB IMG 1785578627274 اختتام المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي للصغار ‏واليافعين لموسم 2026‏

وبيّنت الهيئة، أن الاختبارات أُجريت بالتزامن في عدد من ‏المراكز الامتحانية ضمن الجامعات والمدارس، بإشراف ‏اللجان المختصة، وفي أجواء تنظيمية مناسبة، مشيرةً إلى ‏أنه بإجراء اختبارات اختصاص الفيزياء والكيمياء تكون ‏قد اختتمت المرحلة الثانية من الأولمبياد بعد استكمال ‏اختبارات جميع الاختصاصات‎.‎

وانطلقت المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي للصغار ‏واليافعين لموسم 2026 في الثامن عشر من تموز ‏الماضي، بمشاركة 5446 طالباً وطالبة تأهلوا من ‏المرحلة الأولى في اختصاصات الرياضيات والعلوم.‎

ويعد الأولمبياد أحد البرامج الوطنية التي تنفذها هيئة ‏التميز والإبداع لاكتشاف ورعاية الطلبة المتميزين، ‏وتنمية مهاراتهم العلمية والبحثية، تمهيداً لتأهيلهم ‏للمشاركة في الأولمبيادات والمسابقات العلمية على ‏المستويين الإقليمي والدولي‎.‎

FB IMG 1785578632368 اختتام المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي للصغار ‏واليافعين لموسم 2026‏
FB IMG 1785578636546 اختتام المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي للصغار ‏واليافعين لموسم 2026‏
FB IMG 1785578671037 اختتام المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي للصغار ‏واليافعين لموسم 2026‏
FB IMG 1785578684582 اختتام المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي للصغار ‏واليافعين لموسم 2026‏
FB IMG 1785578704763 اختتام المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي للصغار ‏واليافعين لموسم 2026‏
FB IMG 1785578710764 اختتام المرحلة الثانية من الأولمبياد العلمي للصغار ‏واليافعين لموسم 2026‏
وزير التربية: أضخم زيادة نوعية في تاريخ القطاع التعليمي تشمل 363 ألفاً من الكوادر التعليمية
وزير التربية يبحث مع لجنة التحقيق الدولية دمج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج
جامعة الفرات تشارك في مؤتمر”SYNC SPRING” لتعزيز مهارات الشباب التقنية
وزير التعليم العالي يطلع على سير الامتحانات بعدد من جامعات حلب ‏الخاصة ‏
مباحثات سورية فرنسية لاستئناف التعاون العلمي والأكاديمي بين البلدين
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك