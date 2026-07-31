وزير التعليم العالي: ترتيبات ملف الجامعات التركية في الشمال السوري تتم بالتوافق مع أنقرة

دمشق-سانا

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي أن أي ترتيبات أو تسويات تتعلق بملف الجامعات التركية العاملة في شمال سوريا، تتم بالتنسيق والتوافق مع الجانب التركي.



وأوضح الحلبي في صفحته على فيسبوك اليوم الجمعة، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واستكمالاً للمباحثات السابقة، ستجري زيارة رسمية إلى تركيا بتاريخ 5 آب الجاري، من أجل عقد لقاءات مع مجلس التعليم العالي التركي (YÖK)، لمواصلة التنسيق بشأن ملف الجامعات التركية في الشمال السوري.



ولفت إلى أن التنسيق مع الجانب التركي يأتي تقديراً للدور الكبير الذي اضطلع به في دعم العملية التعليمية خلال سنوات الثورة السورية، وإسهامه في ضمان استمرار تعليم آلاف الطلبة في شمال سوريا.



وأشار الوزير الحلبي إلى تطلعه لأن تسهم هذه الزيارة في تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجانبين، والوصول إلى تفاهمات تحفظ حقوق الطلبة، وتدعم استقرار مسيرة التعليم العالي في سوريا.



وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي بحث مع مدير إدارة الشؤون التركية ودول ‏البلقان في وزارة الخارجية والمغتربين عبد الرزاق ‏شمس الدين، في الأول من شهر تموز الجاري ملف الجامعات ‏التركية في سوريا‎.



وأكد شمس الدين خلال اللقاء أن الإدارة ستبذل جهودها ‏لحل ملف الجامعات التركية بالتنسيق مع الجانب ‏التركي، والعمل على تنسيق زيارة لوفد من وزارة ‏التعليم العالي إلى مجلس التعليم العالي التركي، ‏لمناقشة سبل حل الملفات المشتركة بين الجانبين.