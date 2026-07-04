معرض طبي متخصص في دمشق يستعرض أحدث الأجهزة ‏الطبية العينية

0L9A9665 معرض طبي متخصص في دمشق يستعرض أحدث الأجهزة ‏الطبية العينية

‏‏دمشق-سانا

‌‏يقدم المعرض الطبي المتخصص، المقام ضمن فعاليات مؤتمر ‌‏”آفاق طب العيون” الذي تنظمه الجمعية العربية الأوروبية‎ ‌‎”AEOS” ‎لطب العيون، أحدث التجهيزات الطبية المختصة ‏بالجراحة العينية، في خطوة تعكس حرص القطاع الطبي ‏السوري على مواكبة التطورات العالمية في هذا التخصص‎.

‏ستة أنواع من المعالجة

ياسر عتر معرض طبي متخصص في دمشق يستعرض أحدث الأجهزة ‏الطبية العينية

‏وأوضح المهندس المختص بالتجهيزات الطبية للجراحة العينية ‏ياسر عتر في تصريح لـ سانا، أن المؤتمر يشكل فرصة لتبادل ‏الخبرات بين الأطباء وتعريفهم بالتقنيات الجديدة في طب ‏العيون، لافتاً إلى أن التجهيزات المعروضة تشمل مختلف ‏المستلزمات الطبية، من الأدوات الجراحية والمستهلكات لمختلف ‏العمليات العينية، كالماء الأبيض والماء الأزرق وحول وتجميل ‏الأجفان، إضافةً إلى أجهزة العيادات وغرف العمليات‎.‎

‏نقل أحدث التجهيزات

انس حبش معرض طبي متخصص في دمشق يستعرض أحدث الأجهزة ‏الطبية العينية

‏بدوره، بينّ المهندس المختص بالتجهيزات الطبية العينية أنس ‏حبش، أن المؤتمر يأتي كحلقة وصل بين التكنولوجيا الهندسية ‏والأطباء لنقل أحدث التجهيزات، مشيراً إلى تنظيم ورشة عمل‎ ‌‎”wet lab” ‎مجهزة بغرفة عمليات كاملة ومجاهر، وعيون ‏أبقار قريبة من العين البشرية، تتيح للأطباء التدريب على ‏التقنيات الجديدة‎.‎

‏وأشار حبش إلى أن التجهيزات المعروضة تشمل أجهزة ‏العيادات العامة لفحص البصر وقياس قوة العدسة، وأجهزة ‏تصوير العصب البصري والشبكية، وأجهزة العمليات والمجاهر ‏الجراحية وأجهزة الفيكو للعمل الجراحي العيني، لافتاً إلى أن ‏المستفيد الأول من المؤتمر هم الطلاب المشاركون الذين ‏يتعلمون التقنيات الجديدة، ويتعرفون على أحدث الأجهزة، فيما ‏تتيح المشاركة الاحتكاك المباشر مع الأطباء وتبادل الخبرات ‏العلمية والهندسية‎.‎

‏دعم القطاع الطبي العيني

يرهان دالاتي معرض طبي متخصص في دمشق يستعرض أحدث الأجهزة ‏الطبية العينية

‏من جانبه، بيّن المهندس المختص بالتجهيزات الطبية للجراحة ‏العينية برهان دالاتي، أن المشاركة في المؤتمر تأتي دعماً ‏للقطاع الطبي في اختصاص العيون، مع تقديم أحدث المستجدات ‏في طب العيون، لافتاً إلى أنها تتيح بناء علاقات ‏مع الأطباء، ودعم القطاع بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا ‏الطبية‎.‎

‏يذكر أنه انطلقت أمس الجمعة، أعمال مؤتمر “آفاق طب العيون” ‏الذي تنظمه الجمعية العربية الأوروبية‎ “AEOS” ‎لطب العيون، ‏برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومشاركة أطباء ‏وأكاديميين وخبراء من سوريا وعدد من الدول العربية ‏والأوروبية، في فندق الشام بدمشق‎.

0L9A9586 معرض طبي متخصص في دمشق يستعرض أحدث الأجهزة ‏الطبية العينية
0L9A9587 معرض طبي متخصص في دمشق يستعرض أحدث الأجهزة ‏الطبية العينية
0L9A9588 معرض طبي متخصص في دمشق يستعرض أحدث الأجهزة ‏الطبية العينية
0L9A9596 معرض طبي متخصص في دمشق يستعرض أحدث الأجهزة ‏الطبية العينية
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