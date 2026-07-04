معرض طبي متخصص في دمشق يستعرض أحدث الأجهزة ‏الطبية العينية

دمشق-سانا
يقدم المعرض الطبي المتخصص، المقام ضمن فعاليات مؤتمر ”آفاق طب العيون” الذي تنظمه الجمعية العربية الأوروبية ”AEOS” لطب العيون، أحدث التجهيزات الطبية المختصة بالجراحة العينية، في خطوة تعكس حرص القطاع الطبي السوري على مواكبة التطورات العالمية في هذا التخصص.
ستة أنواع من المعالجة
وأوضح المهندس المختص بالتجهيزات الطبية للجراحة العينية ياسر عتر في تصريح لـ سانا، أن المؤتمر يشكل فرصة لتبادل الخبرات بين الأطباء وتعريفهم بالتقنيات الجديدة في طب العيون، لافتاً إلى أن التجهيزات المعروضة تشمل مختلف المستلزمات الطبية، من الأدوات الجراحية والمستهلكات لمختلف العمليات العينية، كالماء الأبيض والماء الأزرق وحول وتجميل الأجفان، إضافةً إلى أجهزة العيادات وغرف العمليات.
نقل أحدث التجهيزات
بدوره، بينّ المهندس المختص بالتجهيزات الطبية العينية أنس حبش، أن المؤتمر يأتي كحلقة وصل بين التكنولوجيا الهندسية والأطباء لنقل أحدث التجهيزات، مشيراً إلى تنظيم ورشة عمل ”wet lab” مجهزة بغرفة عمليات كاملة ومجاهر، وعيون أبقار قريبة من العين البشرية، تتيح للأطباء التدريب على التقنيات الجديدة.
وأشار حبش إلى أن التجهيزات المعروضة تشمل أجهزة العيادات العامة لفحص البصر وقياس قوة العدسة، وأجهزة تصوير العصب البصري والشبكية، وأجهزة العمليات والمجاهر الجراحية وأجهزة الفيكو للعمل الجراحي العيني، لافتاً إلى أن المستفيد الأول من المؤتمر هم الطلاب المشاركون الذين يتعلمون التقنيات الجديدة، ويتعرفون على أحدث الأجهزة، فيما تتيح المشاركة الاحتكاك المباشر مع الأطباء وتبادل الخبرات العلمية والهندسية.
دعم القطاع الطبي العيني
من جانبه، بيّن المهندس المختص بالتجهيزات الطبية للجراحة العينية برهان دالاتي، أن المشاركة في المؤتمر تأتي دعماً للقطاع الطبي في اختصاص العيون، مع تقديم أحدث المستجدات في طب العيون، لافتاً إلى أنها تتيح بناء علاقات مع الأطباء، ودعم القطاع بأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية.
يذكر أنه انطلقت أمس الجمعة، أعمال مؤتمر “آفاق طب العيون” الذي تنظمه الجمعية العربية الأوروبية “AEOS” لطب العيون، برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومشاركة أطباء وأكاديميين وخبراء من سوريا وعدد من الدول العربية والأوروبية، في فندق الشام بدمشق.