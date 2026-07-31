الحلبي: استحداث لجنة التعليم العالي في مجلس الشعب يعزز الاهتمام ‏بالقطاع الأكاديمي

دمشق-سانا
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن استحداث لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في النظام الداخلي لمجلس الشعب خطوة مؤسسية مهمة تعزز الاهتمام بالقطاع الأكاديمي.
واعتبر الوزير الحلبي في منشور عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك اليوم الجمعة، أن استحداث اللجنة يرسخ الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تطوير منظومة التعليم العالي في سوريا.
وأوضح الحلبي أن المادة 57 من النظام الداخلي لمجلس الشعب، تنص على اختصاص لجنة التعليم العالي والبحث العلمي بدراسة مشروعات واقتراحات القوانين المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي، ومشروعات واقتراحات القوانين المتعلقة بالجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية، بما يضمن استقلالها الأكاديمي وحريتها العلمية وفق القانون، وهو ما يشكل إطاراً تشريعياً داعماً للتطوير الذي تقوم به الوزارة .
وأكد الوزير الحلبي أن الوزارة تتطلع إلى التعاون والتنسيق الوثيق مع اللجنة خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما في مناقشة وإقرار قانون تنظيم الجامعات، إلى جانب حزمة من القوانين والتشريعات الناظمة للتعليم العالي والبحث العلمي، بما يسهم في تحديث البيئة التشريعية، وتعزيز استقلالية الجامعات، والارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي، وتمكين الجامعات السورية من مواكبة المتغيرات العلمية والأكاديمية، بما يخدم الطلبة ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
وأقر مجلس الشعب السوري، أمس الخميس في ختام الجلسة الثانية من الدورة الاستثنائية الأولى للدور التشريعي الأول، نظامه الداخلي بصيغته النهائية، المؤلف من 231 مادة، بعد مناقشات استمرت خمسة أيام متتالية.