الحلبي: استحداث لجنة التعليم العالي في مجلس الشعب يعزز الاهتمام ‏بالقطاع الأكاديمي

دمشق-سانا‏

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن استحداث لجنة ‏التعليم العالي والبحث العلمي في النظام الداخلي لمجلس الشعب خطوة ‏مؤسسية مهمة تعزز الاهتمام بالقطاع الأكاديمي.‏

واعتبر الوزير الحلبي في منشور عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك اليوم ‏الجمعة، أن استحداث اللجنة يرسخ الشراكة بين السلطتين التشريعية ‏والتنفيذية في تطوير منظومة التعليم العالي في سوريا.‏

وأوضح الحلبي أن المادة 57 من النظام الداخلي لمجلس الشعب، تنص ‏على اختصاص لجنة التعليم العالي والبحث العلمي بدراسة مشروعات ‏واقتراحات القوانين المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي، ومشروعات ‏واقتراحات القوانين المتعلقة بالجامعات والمؤسسات التعليمية والبحثية، بما ‏يضمن استقلالها الأكاديمي وحريتها العلمية وفق القانون، وهو ما يشكل إطاراً ‏تشريعياً داعماً للتطوير الذي تقوم به الوزارة .‏

وأكد الوزير الحلبي أن الوزارة تتطلع إلى التعاون والتنسيق الوثيق مع اللجنة ‏خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما في مناقشة وإقرار قانون تنظيم الجامعات، ‏إلى جانب حزمة من القوانين والتشريعات الناظمة للتعليم العالي والبحث ‏العلمي، بما يسهم في تحديث البيئة التشريعية، وتعزيز استقلالية الجامعات، ‏والارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي، وتمكين الجامعات السورية من مواكبة ‏المتغيرات العلمية والأكاديمية، بما يخدم الطلبة ويواكب متطلبات المرحلة ‏المقبلة.‏

وأقر مجلس الشعب السوري، أمس الخميس في ختام الجلسة الثانية من الدورة ‏الاستثنائية الأولى للدور التشريعي الأول، نظامه الداخلي بصيغته النهائية، ‏المؤلف من 231 مادة، ‏بعد مناقشات استمرت خمسة أيام متتالية.‏