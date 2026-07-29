التعليم العالي: تمديد تسجيل المقبولين في مفاضلات الدراسات العليا حتى الـ 30 آب القادم

دمشق-سانا



أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي تمديد مهلة تسجيل المقبولين بنتائج مفاضلات الدراسات العليا الطبية وغير الطبية للعام الدراسي 2025-2026، حتى الـ 30 من شهر آب القادم، وذلك لاستكمال إجراءات ووثائق التسجيل، وإتاحة المجال أمام جميع المقبولين لإنجاز متطلباتهم ضمن مهلة مناسبة.



وأشار الوزير الحلبي عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك اليوم الأربعاء، إلى أن قرار تمديد التسجيل جاء انطلاقاً من حرص الوزارة على استكمال إجراءات القبول والتسجيل بما يضمن حقوق الطلبة ويمنح المقبولين الوقت الكافي لتثبيت تسجيلهم، بما يضمن انتظام العملية الأكاديمية وعدم ضياع فرصة أي طالب مستحق.



ودعا الوزير الحلبي الطلبة المقبولين إلى استكمال إجراءاتهم ضمن الموعد المحدد، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في متابعة كل ما يتعلق بملف الدراسات العليا، والعمل على معالجة الصعوبات الإجرائية بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص ويحفظ حقوق الطلبة ومسيرتهم العلمية.



وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أعلن في الـ 28 من حزيران الماضي، عن تمديد فترة التسجيل للمقبولين في مفاضلات الدراسات العليا الطبية وغير الطبية للعام الدراسي 2025-2026، حتى يوم غد الخميس الموافق لـ 30 تموز الجاري.



وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في التاسع من نيسان الماضي، نتائج مفاضلة الدراسات العليا للاختصاصات غير الطبية ودبلوم التأهيل التربوي للعام الدراسي 2025-2026.