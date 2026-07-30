الإدارة المحلية تبحث مع برنامج “الموئل” إطلاق مشروع للتجديد ‏الحضري وإدارة النفايات في حمص

دمشق-سانا

بحث معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لشؤون البيئة يوسف ‏شرف، مع وفد من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات ‏البشرية‏ “الموئل”،‏ الخطوات التنفيذية لإطلاق مشروع في مدينة حمص حول “‏التجديد الحضري المتكامل والإدارة المستدامة للنفايات”، الممول ‏من حكومة اليابان.‏

وأوضحت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في قناتها على التلغرام ‏اليوم الخميس، أن الاجتماع ناقش وضع برنامج زمني واضح ‏للمشروع، وتحديد الأدوار والمسؤوليات وآليات التنسيق بين ‏الجهات المعنية، بما يضمن التكامل بين أعمال التجديد الحضري ‏وتطوير منظومة مستدامة لإدارة النفايات، وتحسين الخدمات ‏والواقع البيئي في المدينة.‏

ويهدف المشروع إلى دعم مسار التعافي الحضري في حمص، ‏وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين جودة الخدمات، بما ينعكس ‏بصورة مباشرة على حياة السكان.‏

ضم وفد البرنامج مسؤولين وخبراء من مقره الرئيسي في نيروبي، ‏والمكتب الإقليمي للدول العربية، ومكتبه في سوريا، فيما شارك من ‏الوزارة مديرو التعاون الدولي، والمخططات والتنمية الحضرية، ‏والتقييم والرصد البيئي.‏

وكان معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة يوسف شرف بحث في ‌‏23 نيسان الماضي مع مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات ‏البشرية “الموئل” في سوريا هيروشي تاكاباياشي، واقع مشاريع ‏النفايات الصلبة التي ينفذها البرنامج في محافظة حمص، وتطوير ‏مطمر دير بعلبة في حمص وفق طريقة “فوكوكا” اليابانية، لتعزيز ‏الإدارة الصحية للنفايات وتقليل الانبعاثات الكربونية.‏