الإدارة المحلية تبحث مع برنامج “الموئل” إطلاق مشروع للتجديد ‏الحضري وإدارة النفايات في حمص

دمشق-سانا
بحث معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لشؤون البيئة يوسف شرف، مع وفد من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الموئل”، الخطوات التنفيذية لإطلاق مشروع في مدينة حمص حول “التجديد الحضري المتكامل والإدارة المستدامة للنفايات”، الممول من حكومة اليابان.
وأوضحت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أن الاجتماع ناقش وضع برنامج زمني واضح للمشروع، وتحديد الأدوار والمسؤوليات وآليات التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن التكامل بين أعمال التجديد الحضري وتطوير منظومة مستدامة لإدارة النفايات، وتحسين الخدمات والواقع البيئي في المدينة.
ويهدف المشروع إلى دعم مسار التعافي الحضري في حمص، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين جودة الخدمات، بما ينعكس بصورة مباشرة على حياة السكان.
ضم وفد البرنامج مسؤولين وخبراء من مقره الرئيسي في نيروبي، والمكتب الإقليمي للدول العربية، ومكتبه في سوريا، فيما شارك من الوزارة مديرو التعاون الدولي، والمخططات والتنمية الحضرية، والتقييم والرصد البيئي.
وكان معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة يوسف شرف بحث في 23 نيسان الماضي مع مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الموئل” في سوريا هيروشي تاكاباياشي، واقع مشاريع النفايات الصلبة التي ينفذها البرنامج في محافظة حمص، وتطوير مطمر دير بعلبة في حمص وفق طريقة “فوكوكا” اليابانية، لتعزيز الإدارة الصحية للنفايات وتقليل الانبعاثات الكربونية.