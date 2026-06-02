جامعة اللاذقية تستضيف المؤتمر العلمي السنوي حول البيئة البحرية والتنمية المستدامة

اللاذقية-سانا

انطلقت أعمال المؤتمر العلمي السنوي “البيئة البحرية والاستثمار المستدام لمواردها”، الذي ينظمه المعهد العالي للبحوث البحرية اليوم الثلاثاء، بمشاركة باحثين وأكاديميين وطلاب دراسات عليا، وممثلين عن جهات حكومية واقتصادية.

ويتناول المؤتمر الذي يعقد في المكتبة المركزية بجامعة اللاذقية على مدى يومين عدداً من المحاور العملية تشمل، التنوع الحيوي البحري، والاستزراع البحري والتغيرات المناخية والتلوث البيئي وإدارة المناطق الساحلية، والتقنيات الحديثة في علوم البحار، بما يدعم حماية البيئة البحرية والاستثمار المستدام لمواردها.

وأوضح عميد المعهد الدكتور حازم كراوي، في تصريح لمراسل سانا أن المؤتمر يُنظّم سنوياً بمناسبة يوم البيئة العالمي، ويشكل منصة علمية لتبادل الرؤى والخبرات بين الباحثين من خلال المحاضرات العلمية والنقاشات التخصصية، بما يدعم جهود حماية البيئة البحرية والاستثمار المستدام لمواردها.

وأشار، إلى أن المؤتمر يرافقه معرض للبيئة البحرية يضم نماذج متنوعة من الكائنات الحية الموجودة على الشاطئ السوري، بدءاً من العوالق النباتية ووصولاً إلى الحيتان، مبيناً أن البيئة البحرية تواجه تحديات كبيرة تتطلب تضافر جهود جميع الجهات المعنية للحد منها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جهته، أكد مدير هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اللاذقية، عبد اللطيف عوض، أهمية التشبيك وبناء الشراكات مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والإنسانية لدعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن مشاركة الهيئة في المؤتمر تهدف إلى الاطلاع على الأبحاث العلمية والأفكار الريادية التي يمكن أن تشكل نواة لمشروعات مبتكرة.

وأوضح عوض أن الهيئة تعمل على مساعدة الطلاب والباحثين في الوصول إلى منصاتها وبرامجها الداعمة، وربط الأفكار البحثية الواعدة بالجهات الحكومية والمستثمرين الراغبين في تبني المشروعات الريادية.

وعرض طلاب الدراسات العليا خلال المعرض الذي رافق المؤتمر نماذج وأبحاثاً تتناول المواد الحية البحرية وإدارتها واستثمارها، حيث أوضح طالب الماجستير في المعهد العالي للبحوث البحرية فارس زنتوت، أن مشاركته تركز على دور العوالق الحيوانية في النظم البيئية البحرية، لكونها حلقة أساسية في السلسلة الغذائية وتسهم في تنظيم المناخ من خلال دورها في احتباس الكربون داخل البحار.

بدورها، أكدت طالبة الماجستير نينار كامل، أن المعرض يتيح للطلاب التعرف إلى أنواع متنوعة من الكائنات البحرية واستلهام أفكار بحثية جديدة، بما يسهم في تطوير معارفهم العلمية ورفع كفاءتهم البحثية وتعزيز مكانة الجامعة العلمية.

ويُحتفل بيوم البيئة العالمي في الخامس من حزيران من كل عام، ويهدف هذا اليوم إلى تعزيز الوعي البيئي والعمل الجماعي لحماية كوكب الأرض.