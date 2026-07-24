مباحثات سورية قطرية لتعزيز التعاون الزراعي وتنمية التبادل التجاري

IMG 20260724 154514 481 مباحثات سورية قطرية لتعزيز التعاون الزراعي وتنمية التبادل التجاري

دمشق-سانا‏

IMG 20260724 154514 083 مباحثات سورية قطرية لتعزيز التعاون الزراعي وتنمية التبادل التجاري

بحث وزير الزراعة باسل السويدان مع السفير القطري بدمشق خليفة عبد الله آل محمود، ‏سبل تعزيز التعاون الزراعي، وتطوير العلاقات الثنائية بما يسهم في تنمية التبادل ‏التجاري بين البلدين.‏

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الجمعة، أن الوزير السويدان أكد خلال ‏اللقاء أهمية توسيع التبادل التجاري للمنتجات الزراعية النباتية والحيوانية، داعياً الشركات ‏القطرية إلى الاستثمار في المساحات الزراعية الواسعة، في ظل توافر مصادر الري، ‏وجودة المنتجات السورية وتنوعها.‏

السويدان: إدخال التقانات الحديثة والزراعة الذكية

وشدد الوزير السويدان على أهمية إدخال التقانات الحديثة والزراعة الذكية، وأنظمة الطاقة ‏البديلة، وتشجيع الزراعة التعاقدية، بما ينعكس إيجاباً على دعم الفلاحين، وتأمين ‏مستلزمات الإنتاج، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية.‏

وأشار الوزير السويدان إلى خطة الوزارة لإقامة ساحات لتجميع المنتجات الزراعية وفرزها ‏وتوضيبها وتغليفها بالقرب من المطارات ومراكز الشحن، بهدف تسهيل تصديرها إلى ‏الأسواق الخارجية، ورفع كفاءة سلسلة التسويق.‏

كما تناول اللقاء ملف الخيول العربية الأصيلة، حيث أكد الوزير السويدان اهتمام الوزارة ‏بتطوير هذا القطاع، وتعزيز التعاون العربي فيه، موضحاً أن الوزارة تعمل على إصدار ‏جوازات سفر خاصة بالخيول السورية، والتنسيق لرفع الحظر عنها، بما يتوافق مع أنظمة ‏الصحة الحيوانية العالمية.‏

السفير القطري: المنتجات السورية متميزة في أسواق الخليج

من جانبه، أكد السفير القطري أن المنتجات الزراعية السورية تتمتع بسمعة متميزة في ‏أسواق دول الخليج العربي بفضل جودتها وتنوعها، معرباً عن استعداد دولة قطر لتعزيز ‏التعاون الزراعي والاستثماري مع سوريا، بما يخدم مصالح البلدين، ويسهم في دعم الأمن ‏الغذائي.‏

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