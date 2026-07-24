مباحثات سورية قطرية لتعزيز التعاون الزراعي وتنمية التبادل التجاري

دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة باسل السويدان مع السفير القطري بدمشق خليفة عبد الله آل محمود، سبل تعزيز التعاون الزراعي، وتطوير العلاقات الثنائية بما يسهم في تنمية التبادل التجاري بين البلدين.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الجمعة، أن الوزير السويدان أكد خلال اللقاء أهمية توسيع التبادل التجاري للمنتجات الزراعية النباتية والحيوانية، داعياً الشركات القطرية إلى الاستثمار في المساحات الزراعية الواسعة، في ظل توافر مصادر الري، وجودة المنتجات السورية وتنوعها.
السويدان: إدخال التقانات الحديثة والزراعة الذكية
وشدد الوزير السويدان على أهمية إدخال التقانات الحديثة والزراعة الذكية، وأنظمة الطاقة البديلة، وتشجيع الزراعة التعاقدية، بما ينعكس إيجاباً على دعم الفلاحين، وتأمين مستلزمات الإنتاج، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية.
وأشار الوزير السويدان إلى خطة الوزارة لإقامة ساحات لتجميع المنتجات الزراعية وفرزها وتوضيبها وتغليفها بالقرب من المطارات ومراكز الشحن، بهدف تسهيل تصديرها إلى الأسواق الخارجية، ورفع كفاءة سلسلة التسويق.
كما تناول اللقاء ملف الخيول العربية الأصيلة، حيث أكد الوزير السويدان اهتمام الوزارة بتطوير هذا القطاع، وتعزيز التعاون العربي فيه، موضحاً أن الوزارة تعمل على إصدار جوازات سفر خاصة بالخيول السورية، والتنسيق لرفع الحظر عنها، بما يتوافق مع أنظمة الصحة الحيوانية العالمية.
السفير القطري: المنتجات السورية متميزة في أسواق الخليج
من جانبه، أكد السفير القطري أن المنتجات الزراعية السورية تتمتع بسمعة متميزة في أسواق دول الخليج العربي بفضل جودتها وتنوعها، معرباً عن استعداد دولة قطر لتعزيز التعاون الزراعي والاستثماري مع سوريا، بما يخدم مصالح البلدين، ويسهم في دعم الأمن الغذائي.