الخارجية توقع مع سفير كوريا الجنوبية اتفاقية منحة دعم تعليمي

دمشق-سانا

وقع مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين قتيبة قاديش، اليوم الثلاثاء، مع سفير كوريا الجنوبية لدى سوريا غيوسوك جون اتفاقية منحة دعم تعليمي، وذلك في مبنى الوزارة بدمشق.

وتنص الاتفاقية على توفير اللوازم المدرسية الأساسية للمدارس الحكومية في سوريا.



يذكر أن وفداً من محافظة حلب بحث في 8 حزيران الماضي مع وفد من سفارة كوريا الجنوبية برئاسة السفير غيوسوك جون، سبل تعزيز التعاون المشترك، إضافة إلى الاطلاع على واقع المحافظة واحتياجاتها في عدد من القطاعات الخدمية والتنموية، بحضور ممثلين عن منظمات الأمم المتحدة، وذلك في مبنى المحافظة بحلب.