التعليم العالي تعلن عن منحتين دراسيتين مقدمتين من سلطنة عُمان للمرحلة الجامعية الأولى

ROD 1873 التعليم العالي تعلن عن منحتين دراسيتين مقدمتين من سلطنة عُمان للمرحلة الجامعية الأولى

 دمشق-سانا
 
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توافر منحتين دراسيتين مقدمتين من سلطنة عُمان للمرحلة الجامعية الأولى للعام الدراسي 2026/2027، في الاختصاصات المتوافرة في مؤسسات التعليم العالي العُمانية.
 
وأوضحت الوزارة، اليوم الأحد، أن المنحتين مخصصتان للطلاب السوريين الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة (دورة 2024 أو 2025) بمعدل لا يقل عن 80 بالمئة.
 
ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن التقدم إلى الاختصاصات المتوافرة في مؤسسات التعليم العالي العُمانية، باستثناء اختصاصات الطب البشري العام، طب وجراحة الفم والأسنان الصيدلة علوم المختبرات الطبية التربية.
 
وبينت الوزارة أن استقبال الطلبات للتسجيل على المنحتين مستمر لغاية 2026/8/6 في إدارة المنح والتبادل الثقافي فيها، مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على كل التفاصيل، وشروط التسجيل عبر مراجعة إدارة المنح والتبادل الثقافي، أو عبر الرابط:
https://t.me/SyMOHEASR/12429
 

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