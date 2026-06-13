الوزير تركو من مراكز الامتحانات بدمشق: الالتزام بالتعليمات ضمان لنجاح العملية الامتحانية

دمشق-سانا

أكد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو ضرورة الالتزام التام بالإجراءات التنظيمية والتعليمات المعتمدة خلال امتحانات الشهادة الثانوية العامة، بما يضمن حسن سير العملية الامتحانية، وتوفير الأجواء المناسبة للطلبة.

وخلال جولة تفقدية أجراها، اليوم السبت، على عدد من المراكز الامتحانية في دمشق، اطلع الوزير على سير الامتحانات، حيث تقدم طلاب الفرع الأدبي لامتحان مادة الجغرافيا، فيما أدى طلاب الفرع العلمي امتحان مادة الرياضيات وفق قناة وزارة التربية على التلغرام.

وشدد تركو، خلال لقائه الكوادر التربوية والإدارية المشرفة على الامتحانات، على ضرورة التقيد بالتعليمات الناظمة للعملية الامتحانية، وضمان وجود مراقبين اثنين في كل قاعة امتحانية، بما يسهم في تعزيز الانضباط وتحقيق أعلى درجات الشفافية والعدالة بين الطلبة.

وأكد الوزير أهمية توفير بيئة امتحانية هادئة وآمنة تساعد الطلاب على التركيز وتقديم أفضل أداء ممكن، مشيراً إلى أن الوزارة تتابع بشكل مستمر مختلف الجوانب التنظيمية والخدمية المرتبطة بالامتحانات، لضمان سيرها بالشكل الأمثل.

كما استمع إلى آراء عدد من الطلاب حول آلية سير الامتحانات ومستوى التنظيم داخل المراكز، داعياً إياهم إلى التحلي بالثقة بالنفس وحسن إدارة الوقت خلال تقديم الامتحانات لتحقيق النتائج المرجوة.

وبدأت امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها العلمي والأدبي والشرعي والمهني لدورة عام 2026، في السادس من حزيران الجاري، في 1570 مركزاً امتحانياً موزعة على مختلف المحافظات، وسط إجراءات تنظيمية وخدمية اتخذتها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تأمين الأجواء الملائمة للطلبة، وضمان سير الامتحانات بسلاسة وانتظام.