التعليم العالي السورية تدعو طلاب الشهادات الثانوية القديمة لتحديث بياناتهم في استمارة المفاضلة

دمشق-سانا

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جميع الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية السورية القديمة، إلى ضرورة تحديث بياناتهم عبر رابط تطبيق المفاضلة الرسمي المخصص لذلك، والتأكد من معدلهم المئوي.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم، أنه في حال مواجهة أي صعوبات أثناء عملية التحديث أو وجود اختلاف في المعدل المئوي، يجب على الطلاب مراجعة مراكز الدعم المعتمدة في الجامعات الحكومية للحصول على المساعدة اللازمة.

وأكدت الوزارة أن المعدل المئوي الوارد في تطبيق المفاضلة هو المعتمد حصراً في عملية القبول الجامعي، نظراً لاختلاف أنماط الشهادات الثانوية ونسبتها النهائية، حيث إن بعض الشهادات تكون نهايتها العظمى من 2200 درجة، وأخرى من 2400 درجة.

وكان التقديم الإلكتروني لمفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2025-2026، بدأ عبر الرابط الرسمي للتطبيق الخاص بها في الأول من شهر تشرين الأول الجاري، ويستمر حتى السادس عشر منه، ويمكن للطلاب التوجه إلى مراكز الدعم المعتمدة في الجامعات في حال واجهتهم أي صعوبات خلال الفترة المحددة.



