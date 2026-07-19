‏الوزير الحلبي: الوفود الطبية التطوعية تدعم القطاعين الصحي والتعليمي في سوريا

دمشق-سانا‏

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي خلال استقباله السبت وفداً ممثلاً عن حملة ‌‏”شفاء 4″ الطبية التي ينظمها فريق شفاء الطبي، ومنظمة ميد غلوبال ‏الأمريكية، برئاسة رئيس ‏فريق شفاء الطبي الدكتور مهدي العمار، أهمية الدور الذي تؤديه الوفود الطبية التطوعية في ‏دعم القطاعين الصحي والتعليمي في سوريا.‏

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق، مناقشة أهمية التكامل بين العمل الطبي ‏الإنساني والعمل الأكاديمي، لتعزيز قدرات المشافي الجامعية، وتطوير مستوى الخدمات الصحية، ‏وترسيخ ثقافة التعليم الطبي المستمر، لتحقيق أثر علمي مستدام يتجاوز فترة وجود الوفود الطبية.‏

وأشار الوزير الحلبي إلى أهمية هذه الحملات لجهة إجراء العمليات الجراحية النوعية، ونقل ‏الخبرات الطبية الحديثة، وتنظيم الدورات التدريبية وورشات العمل والمحاضرات العلمية، والإسهام ‏في تدريب الكوادر المحلية ورفع كفاءتها المهنية.‏

وأعرب وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن تقديره للجهود الطبية والعلمية والإنسانية التي قدّمها ‏أطباء الحملة في خدمة المرضى ودعم المؤسسات الصحية والتعليمية في سوريا، ودورهم في ‏تخفيف معاناة المرضى، ودعم الكوادر الوطنية، ونقل المعرفة والخبرة إلى الداخل السوري.‏

من جانبهم، أشاد ممثلو فريق “شفاء 4” وميد غلوبال بالدور الكبير الذي قامت به وزارتا التعليم ‏العالي والبحث العلمي والصحة، في رعاية الحملة، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لعمل ‏الأطباء المتطوعين، والتنسيق مع المشافي والجامعات، ما أسهم في إنجاح البرامج الجراحية ‏والعلمية والتدريبية للحملة في عدد من المحافظات السورية.‏

وكانت انطلقت في الخامس من شهر تموز الجاري الحملة الطبية الدولية “شفاء 4” التي ينظمها ‏فريق شفاء الطبي، ومنظمة ميد غلوبال ‏الأمريكية تحت شعار “يداً بيدٍ من أجل سوريا”، برعاية ‏وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، وتهدف لإجراء أكثر من 1000 عملية جراحية ‏مجانية، وتقديم نحو 6000 ‏معاينة وخدمة علاجية وتشخيصية ضمن 20 مشفى ومركزاً طبياً ‏في مختلف المحافظات، وتستمر حتى الـ 28 من آب المقبل.‏