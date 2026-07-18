وزير التعليم العالي: قرارات إحداث الكليات في الجامعات الخاصة لا تعني افتتاحها

‏‏دمشق-سانا

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‏أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أن قرارات مجلس التعليم العالي بشأن إحداث عدد من الكليات الطبية والتطبيقية والمعاهد التقانية في بعض الجامعات الخاصة السورية، لا تعني افتتاحها أو بدء القبول فيها، وإنما تمثل موافقة مبدئية ضمن الإطار القانوني والتنظيمي.

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‏وقال الوزير الحلبي في تصريح له اليوم السبت عبر حسابه على فيسبوك: “تابعتُ ما أُثير خلال الأيام الماضية حول القرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي بشأن إحداث عدد من الكليات الطبية والتطبيقية والمعاهد التقانية في بعض الجامعات الخاصة السورية، وما رافقها من نقاشات، وأؤكد أن الوزارة تنظر إلى هذه الملاحظات بكامل الجدية والمسؤولية”.

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‏وأوضح الحلبي، أن قرار إحداث الكلية لا يعني قرار افتتاحها، وإنما هو موافقة مبدئية تسبق مرحلة فنية ورقابية شاملة للتأكد من استيفاء البنية التحتية والمشافي التعليمية والمخابر والكوادر التدريسية، وسائر الاشتراطات المعتمدة لدى الوزارة، قبل صدور أي قرار بافتتاح الكلية أو السماح لها باستقبال الطلبة.

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‏وشدد الوزير على أن جودة التعليم ستبقى خطاً أحمر، ولن يصدر أي قرار بافتتاح أي كلية أو برنامج أكاديمي جديد، ولا سيما في الاختصاصات الطبية، قبل التأكد من استيفائه الكامل لجميع المعايير والضوابط المعتمدة، وبما يحافظ على جودة المخرجات الأكاديمية، ويحقق التوازن بين احتياجات التنمية ومتطلبات سوق العمل، ويصون مكانة الشهادات السورية وثقة المجتمع بها.

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‏وكان مجلس التعليم العالي، أقر في الثلاثين من شهر حزيران الماضي، افتتاح كليات جديدة، وإحداث درجة الدكتوراه بعدد من الاختصاصات‎.

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