وزارة التربية: فتح باب التقدم لإشغال مركز رئيس دائرة الجودة والتقويم التربوي

دمشق-سانا



أعلنت مديرية التنمية الإدارية في وزارة التربية والتعليم فتح باب استقبال طلبات العاملين من داخل الملاك حصراً، الراغبين بإشغال مركز رئيس دائرة الجودة والتقويم التربوي في مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وذلك وفق الاختصاصات والشروط المحددة في بطاقة الوصف الوظيفي.



وأوضحت الوزارة، في منشور لها على التلغرام، اليوم السبت، أن التقدم مخصص لشاغر واحد من الفئة الأولى، ويشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على إجازة جامعية في التربية بمختلف اختصاصاتها، على أن يكون مركز العمل في مديريات التربية والتعليم بالمحافظات.



ودعت المديرية الراغبين إلى الاطلاع على بطاقة الوصف الوظيفي واستكمال إجراءات التسجيل من خلال تعبئة الاستبيان الإلكتروني عبر الرابط.



وكانت مديرية التنمية الإدارية في وزارة التربية والتعليم، أعلنت أمس الجمعة، فتح باب استقبال طلبات العاملين من داخل الملاك حصراً، الراغبين في التقدم لإشغال عدد من المراكز الوظيفية في مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، وذلك وفق الاختصاصات والمؤهلات المحددة في بطاقات الوصف الوظيفي المعتمدة.