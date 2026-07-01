مديريات التربية في المحافظات تبدأ استقبال طلبات تجديد ‏عقود المعلمين المتعاقدين

دمشق-سانا‌‎ ‎

بدأت مديريات التربية والتعليم في المحافظات السورية اليوم ‏الأربعاء، استقبال طلبات تجديد العقود التعليمية للمعلمين ‏المتعاقدين، تنفيذاً لقرار وزارة التربية والتعليم القاضي بتجديد ‏العقود التعليمية المبرمة مع المعلمين المتعاقدين، بهدف ‏ضمان استمرارية العملية التعليمية والاستفادة من الخبرات ‏والكفاءات الوطنية في المدارس العامة‎.‎

وشهدت مديريات التربية منذ الصباح حركة مراجعين لتقديم ‏طلبات التجديد واستكمال الوثائق المطلوبة، وسط إجراءات ‏تنظيمية اتخذتها المديريات لتسهيل استقبال الطلبات ضمن ‏المدة المحددة بخمسة عشر يوماً اعتباراً من الأول من تموز ‏الجاري‎.‎

تنظيم العقود وفق الحاجة الفعلية

ويأتي القرار وفق مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية ‏والتعليم عبد الكريم القادري في تصريح لـ سانا في إطار توجه ‏وزارة التربية والتعليم إلى إعادة تنظيم العقود التعليمية ‏وربطها بالحاجة الفعلية للمدارس والتخصصات المطلوبة، بما ‏يسهم في معالجة حالات الترهل الإداري وتحقيق توزيع أكثر ‏كفاءة للكوادر التدريسية في مختلف المحافظات‎.‎

وأكد القادري أن آلية التجديد تعتمد على دراسة الاحتياجات ‏التعليمية لكل منطقة ومدرسة، وفق أعداد الطلاب والشواغر ‏الفعلية، بما يضمن حسن توظيف الموارد البشرية وتحقيق ‏استقرار العملية التعليمية‎.‎

ومع استمرار استقبال الطلبات خلال الأيام المقبلة حتى الـ 15 ‏من تموز الجاري، تواصل مديريات التربية تنفيذ إجراءات ‏التجديد وفق معايير تنظيمية وإدارية تهدف إلى تحقيق ‏الاستقرار التربوي وضمان استمرارية التعليم في مختلف ‏المحافظات‎.‎

وأصدرت وزارة التربية والتعليم في الـ14 من حزيران الماضي، ‏القرار رقم 1601 المتضمن تجديد العقود التعليمية المبرمة ‏مع المعلمين المتعاقدين بوظائف تعليمية في الوزارة، وذلك ‏في إطار الاستفادة من خبراتهم بما يسهم في الارتقاء بجودة ‏العمليتين التربوية والتعليمية، وضمان استمراريتهما‎.‎