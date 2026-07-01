مديريات التربية في المحافظات تبدأ استقبال طلبات تجديد ‏عقود المعلمين المتعاقدين

دمشق-سانا
بدأت مديريات التربية والتعليم في المحافظات السورية اليوم الأربعاء، استقبال طلبات تجديد العقود التعليمية للمعلمين المتعاقدين، تنفيذاً لقرار وزارة التربية والتعليم القاضي بتجديد العقود التعليمية المبرمة مع المعلمين المتعاقدين، بهدف ضمان استمرارية العملية التعليمية والاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية في المدارس العامة.
وشهدت مديريات التربية منذ الصباح حركة مراجعين لتقديم طلبات التجديد واستكمال الوثائق المطلوبة، وسط إجراءات تنظيمية اتخذتها المديريات لتسهيل استقبال الطلبات ضمن المدة المحددة بخمسة عشر يوماً اعتباراً من الأول من تموز الجاري.
تنظيم العقود وفق الحاجة الفعلية
ويأتي القرار وفق مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية والتعليم عبد الكريم القادري في تصريح لـ سانا في إطار توجه وزارة التربية والتعليم إلى إعادة تنظيم العقود التعليمية وربطها بالحاجة الفعلية للمدارس والتخصصات المطلوبة، بما يسهم في معالجة حالات الترهل الإداري وتحقيق توزيع أكثر كفاءة للكوادر التدريسية في مختلف المحافظات.
وأكد القادري أن آلية التجديد تعتمد على دراسة الاحتياجات التعليمية لكل منطقة ومدرسة، وفق أعداد الطلاب والشواغر الفعلية، بما يضمن حسن توظيف الموارد البشرية وتحقيق استقرار العملية التعليمية.
ومع استمرار استقبال الطلبات خلال الأيام المقبلة حتى الـ 15 من تموز الجاري، تواصل مديريات التربية تنفيذ إجراءات التجديد وفق معايير تنظيمية وإدارية تهدف إلى تحقيق الاستقرار التربوي وضمان استمرارية التعليم في مختلف المحافظات.
وأصدرت وزارة التربية والتعليم في الـ14 من حزيران الماضي، القرار رقم 1601 المتضمن تجديد العقود التعليمية المبرمة مع المعلمين المتعاقدين بوظائف تعليمية في الوزارة، وذلك في إطار الاستفادة من خبراتهم بما يسهم في الارتقاء بجودة العمليتين التربوية والتعليمية، وضمان استمراريتهما.