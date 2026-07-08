التعليم العالي تمدد مهلة استبيان انتقال الطلاب السوريين من الجامعات المصرية

WSS0071 Copy 1 860x573 1 التعليم العالي تمدد مهلة استبيان انتقال الطلاب السوريين من الجامعات المصرية

دمشق – سانا

مددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مواعيد التقدم بطلبات الاستبيان الخاص بالطلاب السوريين الدارسين في الجامعات المصرية، والراغبين بالانتقال إلى الجامعات السورية، وذلك حتى يوم الخميس 16-7-2026.

وأوضحت الوزارة، عبر قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء، أنه يمكن للطلاب الدخول إلى الاستبيان عبر الرابط: http://mohe.sy-eg.shern.sy/

وكانت الوزارة أعلنت، في الثاني من تموز الجاري، عن إطلاق استبيان مخصص للطلاب السوريين الذين مُنعوا من متابعة دراستهم في مصر وعادوا إلى سوريا، إضافة إلى الطلاب المستمرين في دراستهم والمهددين بالفصل من الجامعات المصرية، والراغبين بالعودة لإكمال تعليمهم في الجامعات السورية.

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