وزارة التعليم العالي تحدد أيام استقبال المراجعين لشكاوى الطلاب وآلية معالجتها وفق الأصول

دمشق-سانا
حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع موعداً لاستقبال معاوني الوزير لـ”شؤون الطلاب” و”البحث العلمي” و”التعليم الخاص” للطلاب والمراجعين من الساعة 11:00 صباحاً حتى 3:00 ظهراً.
وأكدت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، ضرورة التزام المراجعين بالأوقات المحددة، مبينة أن استقبال المعاملات يتم حصراً للنظر في الشكاوى ومعالجتها وفق الأصول المعتمدة.
وشددت الوزارة على أن تكون المراجعات متعلقة بمواضيع سبق رفعها إلى الجامعات، ومضى على تقديمها شهر كامل دون ورود رد، أو اتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة.
وتحرص وزارة التعليم العالي على متابعة شكاوى الطلاب والمراجعين، بما يضمن سرعة الاستجابة وجودة المعالجة، وبما يعزز مبادئ الشفافية، وحسن الأداء في المؤسسات التعليمية.