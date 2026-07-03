وزارة التعليم العالي تحدد أيام استقبال المراجعين لشكاوى الطلاب وآلية معالجتها وفق الأصول

‏دمشق-سانا

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع موعداً لاستقبال معاوني الوزير لـ”شؤون الطلاب” و”البحث العلمي” و”التعليم الخاص” للطلاب والمراجعين من الساعة 11:00 صباحاً حتى 3:00 ظهراً.

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وأكدت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، ضرورة التزام المراجعين بالأوقات المحددة، مبينة أن استقبال المعاملات يتم حصراً للنظر في الشكاوى ومعالجتها وفق الأصول المعتمدة.

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وشددت الوزارة على أن تكون المراجعات متعلقة بمواضيع سبق رفعها إلى الجامعات، ومضى على تقديمها شهر كامل دون ورود رد، أو اتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة.

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‏وتحرص وزارة التعليم العالي على متابعة شكاوى الطلاب والمراجعين، بما يضمن سرعة الاستجابة وجودة المعالجة، وبما يعزز مبادئ الشفافية، وحسن الأداء في المؤسسات التعليمية.