التربية: استئناف الدوام المدرسي في القنيطرة، درعا، السويداء، بدءاً من يوم الأحد 8 آذار

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التربية والتعليم قرراً باستئناف الدوام المدرسي في محافظات القنيطرة، درعا، السويداء، بدءاً من يوم غد الأحد الـ 8 من آذار 2026، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لضمان سلامة الطلبة والكوادر التعليمية.

