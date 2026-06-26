الحلبي: نُعد الصياغة القانونية لقرارات مجلس التعليم والتعليمات التنفيذية للزيادة النوعية ‏

دمشق-سانا‏

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أن جميع التساؤلات والمطالب ‏المتعلقة بالملفات الأكاديمية والإدارية، تحظى باهتمام مباشر من الوزارة، ويتم التعامل ‏معها وفق الأولويات، بعد استكمال دراستها ضمن الأطر القانونية والتنظيمية، بما يضمن ‏تحقيق المصلحة العامة.‏

وأشار الوزير الحلبي عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك اليوم الجمعة، إلى أن الوزارة ‏تعمل حالياً على استكمال الصياغة القانونية لعدد من قرارات مجلس التعليم العالي، وستبدأ ‏إصدارها تباعاً اعتباراً من الأسبوع القادم، لتشمل مختلف الملفات التي ينتظرها الطلبة ‏والأسرة الأكاديمية، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات اللازمة.‏

أما فيما يتعلق بملف الزيادة النوعية، فبيّن الوزير الحلبي أن العمل جارٍ على إعداد ‏التعليمات التنفيذية الخاصة بها، وفور اعتمادها واستكمال إجراءات إقرارها، سيتم نشرها ‏مباشرة، والبدء بتطبيقها دون أي تأخير بدءاً من الأسبوع القادم، بما يضمن وصولها إلى ‏جميع المستفيدين وفق الأنظمة النافذة.‏

وحول ما يتم تداوله عن تأجيل امتحانات السنة التحضيرية، أكد الوزير الحلبي أن مواعيد ‏الامتحانات محددة مسبقاً وفق التقويم الجامعي المعتمد من الوزارة، وبما ينسجم مع ‏البرنامج الأكاديمي للجامعات السورية، ولا يوجد حتى تاريخه أي قرار يقضي بتعديل ‏هذه المواعيد.‏

ودعا الوزير الحلبي الطلبة إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة ‏المتداولة عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، واعتماد المنصات الرسمية للوزارة ‏مصدراً وحيداً للمعلومات.‏

وأكد الحلبي أن الوزارة تتابع عبر الرصد الإعلامي جميع ملاحظات ومطالب الطلبة ‏المطروحة، وتتعامل معها بكل مسؤولية، وتعمل على معالجتها وفق الأولوية والإمكانات ‏المتاحة، انطلاقاً من حرصها على تعزيز استقرار العملية التعليمية، وحماية حقوق الطلبة، ‏والاستجابة لكل ما يسهم في تطوير بيئة التعليم العالي وخدمة الأسرة الأكاديمية.‏

وكان مجلس التعليم العالي عقد في الـ 14 من حزيران الجاري، جلسته الدورية برئاسة ‏وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، وناقش نحو 140 ملفاً وموضوعاً ‏أكاديمياً وطلابياً وتنظيمياً، مرتبطة بتطوير منظومة التعليم العالي، ومعالجة القضايا ‏المطروحة، وتعزيز جودة التعليم ومخرجاته.‏