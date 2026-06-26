الحلبي: نُعد الصياغة القانونية لقرارات مجلس التعليم والتعليمات التنفيذية للزيادة النوعية ‏

دمشق-سانا
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أن جميع التساؤلات والمطالب المتعلقة بالملفات الأكاديمية والإدارية، تحظى باهتمام مباشر من الوزارة، ويتم التعامل معها وفق الأولويات، بعد استكمال دراستها ضمن الأطر القانونية والتنظيمية، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة.
وأشار الوزير الحلبي عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك اليوم الجمعة، إلى أن الوزارة تعمل حالياً على استكمال الصياغة القانونية لعدد من قرارات مجلس التعليم العالي، وستبدأ إصدارها تباعاً اعتباراً من الأسبوع القادم، لتشمل مختلف الملفات التي ينتظرها الطلبة والأسرة الأكاديمية، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات اللازمة.
أما فيما يتعلق بملف الزيادة النوعية، فبيّن الوزير الحلبي أن العمل جارٍ على إعداد التعليمات التنفيذية الخاصة بها، وفور اعتمادها واستكمال إجراءات إقرارها، سيتم نشرها مباشرة، والبدء بتطبيقها دون أي تأخير بدءاً من الأسبوع القادم، بما يضمن وصولها إلى جميع المستفيدين وفق الأنظمة النافذة.
وحول ما يتم تداوله عن تأجيل امتحانات السنة التحضيرية، أكد الوزير الحلبي أن مواعيد الامتحانات محددة مسبقاً وفق التقويم الجامعي المعتمد من الوزارة، وبما ينسجم مع البرنامج الأكاديمي للجامعات السورية، ولا يوجد حتى تاريخه أي قرار يقضي بتعديل هذه المواعيد.
ودعا الوزير الحلبي الطلبة إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة المتداولة عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، واعتماد المنصات الرسمية للوزارة مصدراً وحيداً للمعلومات.
وأكد الحلبي أن الوزارة تتابع عبر الرصد الإعلامي جميع ملاحظات ومطالب الطلبة المطروحة، وتتعامل معها بكل مسؤولية، وتعمل على معالجتها وفق الأولوية والإمكانات المتاحة، انطلاقاً من حرصها على تعزيز استقرار العملية التعليمية، وحماية حقوق الطلبة، والاستجابة لكل ما يسهم في تطوير بيئة التعليم العالي وخدمة الأسرة الأكاديمية.
وكان مجلس التعليم العالي عقد في الـ 14 من حزيران الجاري، جلسته الدورية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، وناقش نحو 140 ملفاً وموضوعاً أكاديمياً وطلابياً وتنظيمياً، مرتبطة بتطوير منظومة التعليم العالي، ومعالجة القضايا المطروحة، وتعزيز جودة التعليم ومخرجاته.