وزير التعليم العالي لـ سانا: إحداث كليتين في جامعة الفرات يعزز التنمية الأكاديمية

دمشق-سانا

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مروان الحلبي، أن إحداث كليتي الهندسة المعمارية والهندسة المعلوماتية في جامعة الفرات، بموجب المرسومين رقم /74/ و/75/، يأتي في إطار التوجه الوطني لتوسيع خريطة التعليم العالي وتعزيز فرص الوصول إلى التخصصات الهندسية في المنطقة الشرقية.

وأوضح الوزير الحلبي، في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن المرسومين يشكلان خطوة استراتيجية لدعم التنمية الأكاديمية في جامعة الفرات، وتلبية متطلبات سوق العمل، ولا سيما في مجالات الهندسة والتقانات الحديثة.

ولفت الوزير الحلبي إلى أن إحداث الكليتين ينسجم مع سياسة الدولة الرامية إلى تطوير التعليم العالي وتوزيع التخصصات بشكل عادل بين المحافظات، بما يتيح للطلاب متابعة دراستهم في محافظاتهم، ويخفف عنهم الأعباء المادية واللوجستية المرتبطة بالانتقال إلى جامعات أخرى.

وأكد استمرار الوزارة في توسيع البرامج الأكاديمية وافتتاح كليات جديدة كلما دعت الحاجة، بما يخدم التنمية الوطنية ويعزز دور الجامعات في بناء الكفاءات العلمية.

وأصدر الرئيس أحمد الشرع، اليوم الخميس، المرسومين رقم /74/ و/75/، القاضيين بإحداث كليتي الهندسة المعمارية والهندسة المعلوماتية في جامعة الفرات.

ونصّ المرسومان على إضافة الكليتين المذكورتين إلى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادرة بالمرسوم رقم /250/ لعام 2006.

عرض مسرحي بعنوان “بطل القراءة” في جناح الأطفال بمعرض دمشق للكتاب
تحوّل جذري في تعليم ذوي الإعاقة بسوريا… مدارس تفتح أبوابها للجميع
ضمن حملة “حماة تنبض من جديد”.. إعادة تأهيل عشر مدارس في ريف المحافظة
التربية تصدر التعليمات التنفيذية لقرار تأجيل الامتحانات العامة وافتتاح مراكز امتحانية في المنطقة الشرقية
وزارة التربية تجدد التأكيد على اعتماد خطاب وطني جامع في جميع مؤسساتها ومدارسها العامة والخاصة
